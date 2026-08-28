El Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú, puso en marcha el desplazamiento de batallones de Ingeniería y maquinaria pesada hacia Piura, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

La movilización busca fortalecer la capacidad operativa en las zonas consideradas prioritarias y apoyar los trabajos destinados a reducir los riesgos asociados a posibles lluvias intensas y desbordes.

Desde la guarnición de Mesones Muro, en Amazonas, el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.° 116 inició su traslado hacia Piura. También partió desde la guarnición de Jazán, en la misma región, el Batallón de Ingeniería de Construcción N.° 1.

A estas unidades se suma el Batallón de Ingeniería de Combate N.° 7, que se moviliza desde Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.° 51, que se desplaza desde Sullana hacia el distrito de Catacaos.

Trabajos de prevención

El personal militar y los equipos de maquinaria pesada, entre ellos bulldozers y volquetes, serán destinados a labores de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas. También realizarán trabajos de rehabilitación de vías.

El Ejército inició el desplazamiento de batallones de Ingeniería y maquinaria pesada hacia Piura para reforzar las acciones de prevención ante posibles lluvias intensas y desbordes. Foto: Mindef.

Estas intervenciones tienen como finalidad reducir los riesgos frente a eventuales lluvias intensas y desbordes en las zonas priorizadas.

Acciones en la sierra de Lima

Mientras se concreta el despliegue hacia Piura, el Ejército mantiene personal y maquinaria en otras zonas del país para reforzar las acciones de prevención.

En la provincia de Canta, el Batallón de Ingeniería N.° 21 realiza trabajos de apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, en el distrito de Arahuay. Las labores comprenden la remoción de piedras y otros materiales que dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

En Santa Eulalia, personal militar y maquinaria pesada ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y ríos con retroexcavadoras y otros equipos mecánicos. El objetivo es reducir el riesgo de desbordes y mantener despejadas las zonas que podrían verse afectadas por eventuales lluvias intensas.

El Ejército cuenta con 22 batallones de Ingeniería y 219 equipos mecánicos, los cuales vienen siendo desplegados progresivamente para fortalecer las acciones de prevención y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La movilización forma parte del despliegue anunciado días atrás por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó sobre el traslado progresivo de unidades de ingeniería y equipos mecánicos del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército del Perú hacia las regiones priorizadas del norte del país.