El sector packaging en Perú apunta a mayor automatización, eficiencia y soluciones sostenibles. (Foto: APACK)
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Dax Canchari Reyes
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La industria peruana de envases y embalajes entra en una nueva etapa de crecimiento. El avance de la agroexportación, el comercio electrónico y las mayores exigencias de sostenibilidad están modificando las necesidades de sus clientes y, con ello, las prioridades de los fabricantes. En ese escenario, algunas de las principales empresas del sector ya preparan nuevos movimientos. ¿Qué inversiones están sobre la mesa?

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