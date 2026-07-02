Los anuncios llegan tras la transformación de la compañía. En julio de 2024, la irlandesa Smurfit Kappa y la estadounidense WestRock se fusionaron para crear Smurfit Westrock, uno de los mayores grupos de empaques del mundo, con más de 100,000 colaboradores y 500 centros productivos. Tras consolidarse en 2025 y crecer más de 20% en Perú, la empresa acelera su expansión en un mercado donde compite con Trupal y CARVIMSA, dos de los principales fabricantes de cartón corrugado y soluciones de empaque del país.

Smurfit Westrock evalúa ampliar la infraestructura de su planta y las áreas de despacho como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo. (Foto: Smurfit Westrock)

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Inversión y expansión de capacidad en Perú

A cinco años de su llegada al mercado peruano, Smurfit Westrock ya ha invertido alrededor de US$20 millones en el desarrollo de su operación local. La compañía prevé destinar más de US$5 millones adicionales entre 2026 y 2027, con lo que su inversión acumulada en el país superará los US$25 millones, principalmente para fortalecer su capacidad productiva y acompañar el crecimiento de la demanda.

Uno de los principales proyectos en marcha es la instalación de una nueva máquina impresora en la planta de Paramonga, que permitirá incrementar la capacidad productiva en aproximadamente 20%. Según explicó Germán Gambini, CEO de Smurfit Westrock en Perú, la inversión responde a que la operación alcanzó su límite actual de producción. “Estamos instalando la máquina ahora porque realmente llegamos a vender la capacidad de la planta”, afirmó.

En paralelo, la empresa evalúa ampliar la planta y las áreas de despacho, con la meta de expandir su capacidad en al menos 50% durante los próximos cinco años.

La agroexportación, motor del crecimiento en Perú

La agroexportación se ha consolidado como uno de los principales motores del negocio de Smurfit Westrock en Perú. Según Germán Gambini, el sector agrícola representa alrededor del 40% del mercado peruano de empaques, mientras que dentro de la operación local de la compañía concentra cerca del 20% de su actividad. “Perú tiene mucho crecimiento en agrícola, está creciendo en dos dígitos”, afirmó el ejecutivo, al destacar el impulso que generan las exportaciones de frutas frescas sobre la demanda de cartón corrugado.

Las perspectivas para este mercado siguen siendo favorables. Gambini proyectó que la actividad agrícola mantendrá un comportamiento dinámico durante la próxima década, impulsada por factores como el clima, la capacidad productiva y la posición geográfica del país. “La agrícola tendría que ser por los próximos 10 años un mercado vibrante”, sostuvo.

En paralelo, la compañía identifica oportunidades en la sustitución de materiales menos sostenibles por cartón corrugado y en el acompañamiento a agroexportadores a través de su red global, que les permite conocer las preferencias de consumidores en mercados como Europa.

Nuevas soluciones para hard discount y retail

Entre sus nuevas apuestas comerciales, Smurfit Westrock prevé reforzar su oferta para los segmentos de hard discount y retail, dos canales que vienen ganando espacio en el mercado peruano. Para ello, la compañía trabaja en el desarrollo de soluciones de empaque adaptadas a las necesidades de estos formatos, con el objetivo de responder a las nuevas exigencias de exhibición, reposición y logística de sus clientes. “El hard discounter y el retail están creciendo mucho en Perú”, destacó Germán Gambini.

Una de las propuestas que gana relevancia dentro de esta estrategia es el Shelf Ready Packaging, un formato diseñado para exhibir los productos directamente en góndola, agilizar la reposición en tienda y mejorar la visibilidad de las marcas. De acuerdo con Germán Gambini, las empresas ya no solo demandan empaques para transportar productos, sino soluciones que les permitan aumentar las ventas y optimizar costos a lo largo de su cadena comercial.

“¿Cómo me ayudas a vender más?, ¿cómo hacemos que mi producto sea más atractivo en góndola?, ¿cómo le gano a mis competidores?”, señaló Gambini, al explicar las nuevas demandas que las empresas trasladan a la industria del empaque.

Mercado peruano acelera transición hacia empaques sostenibles

En un mercado donde compite con fabricantes locales como Trupal y otras, Smurfit Westrock identifica en la sostenibilidad una de sus principales oportunidades de crecimiento. Según Gambini, CEO de Smurfit Westrock en Perú, cada vez más empresas reemplazan materiales menos amigables con el medio ambiente por soluciones de papel y cartón corrugado. “Hay una orientación muy fuerte hacia la sostenibilidad. Eso es una realidad”, afirmó.

Para la compañía, esta tendencia abre un amplio espacio para seguir creciendo en Perú. “Si Perú tuviera el consumo per cápita que podría tener un país europeo, literalmente duplicaría el consumo de caja de corrugado”, sostuvo el ejecutivo. A ello se suma una mayor presión de los consumidores, especialmente los más jóvenes, por adoptar empaques reciclables y biodegradables, una transformación que también reconfigura la competencia en el mercado local.