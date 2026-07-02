La compañía amplía su capacidad productiva con la instalación de una nueva máquina impresora en su planta de Paramonga. (Foto: Smurfit Westrock)
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Sandra Reyes
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La multinacional de empaques Smurfit Westrock prepara una nueva etapa de crecimiento en Perú para 2026 y 2027. La compañía, especializada en soluciones de papel y cartón corrugado para sectores como la agroexportación, la industria y el retail, proyecta nuevas inversiones para ampliar su capacidad productiva en el país y avanza en nuevas oportunidades de negocio y comerciales. ¿Qué novedades alista?

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