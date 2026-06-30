Un gerente de producción que no puede ver qué está pasando en otra línea de su misma planta en tiempo real está tomando decisiones a ciegas. Esa falta de visibilidad refleja uno de los principales desafíos que enfrenta la manufactura actualmente: integrar la información de distintas áreas para contar con una visión más completa de la operación.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la adopción de tecnologías como la automatización, la robótica y la inteligencia artificial podría incrementar la productividad en la manufactura peruana entre un 25% y un 40% .

Sin embargo, aunque el 76% de las empresas peruanas ha iniciado su transformación digital, pero el desafío pendiente sigue siendo evolucionar desde sistemas aislados hacia plataformas más integradas que permitan conectar procesos, mejorar la visibilidad de la operación y facilitar una toma de decisiones más informada en toda la organización.

¿Qué obtienen las fábricas que integran sus operaciones?

Al conectar los procesos de fabricación, los líderes de planta logran:

Ver dónde se pierden eficiencias antes de que impacten los resultados del negocio.

antes de que impacten los resultados del negocio. Responder más rápido ante cambios en la operación, sin depender de reportes manuales ni de información fragmentada.

ante cambios en la operación, sin depender de reportes manuales ni de información fragmentada. Optimizar el uso de recursos —maquinaria, insumos y talento— con datos en tiempo real, no con estimaciones.

—maquinaria, insumos y talento— con datos en tiempo real, no con estimaciones. Tomar decisiones de negocio con información oportuna, reduciendo el margen de error en la operación diaria.

El salto hacia las operaciones inteligentes

Alcanzar ese nivel de visibilidad requiere alinear la tecnología de las operaciones físicas con los sistemas de información del negocio: conectar la planta con la analítica, y la analítica con las decisiones. Es justamente el trabajo que Claro empresas realiza de la mano de su brazo tecnológico HITSS, acompañando a las empresas del sector manufacturero en cada etapa de ese proceso.

Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI , entre los industriales que reportaron haber innovado, el 43% optimizó sus procesos de negocio, el 33% desarrolló nuevos bienes o servicios, el 32% implementó nuevos procesos productivos y el 20% mejoró sus productos existentes. Estos datos reflejan una industria en movimiento, que ya sabe que la integración es el camino —y que busca el acompañamiento adecuado para recorrerlo sin interrumpir la operación.

"Pensar que la transformación digital es solo un tema de TI es uno de los errores más costosos en manufactura. La capacidad de integrar la información y convertirla en decisiones oportunas permite mejorar la rentabilidad, la calidad y la velocidad de respuesta de las operaciones", señala Víctor Godinez, Subject Matter Expert (SME) – Manufacturing de HITSS.

“La principal ventaja para las fábricas peruanas de digitalizar y conectar toda su producción es contar con una visión integral y en tiempo real de sus operaciones.” Explica Jhelver Vargas, Subdirector Comercial TIC de Claro Perú. El ejecutivo destaca que “cuando las áreas de producción, mantenimiento, logística, calidad y gestión empresarial trabajan de manera integrada, la información fluye de forma continua, permitiendo identificar ineficiencias, anticipar problemas y tomar decisiones más rápidas y precisas.”

Esta integración, cuenta Jhelver Vargas, “transforma datos dispersos en información estratégica, lo que se traduce en una mayor productividad, reducción de costos operativos, optimización de recursos y una capacidad superior para responder a las exigencias del mercado. “En lugar de operar mediante sistemas aislados, las empresas logran una operación conectada que mejora la coordinación entre la planta y el negocio, fortaleciendo su competitividad y acelerando su camino hacia la industria digital”, finaliza.

CLARO EMPRESAS: IMPULSANDO LA EVOLUCIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

En un entorno donde la competitividad depende cada vez más de la capacidad de adaptarse y responder con rapidez, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para el crecimiento sostenible de la industria.

Claro empresas, junto con su brazo tecnológico HITSS, pone a disposición del sector manufacturero un portafolio integral de soluciones que combina digitalización de operaciones, analítica avanzada, inteligencia artificial y ciberseguridad. Este enfoque permite a las organizaciones mejorar la visibilidad de sus procesos, optimizar la eficiencia operativa y fortalecer su competitividad, acompañándolas en la construcción de operaciones más inteligentes, seguras y conectadas. Conoce más en claro.com.pe/empresas.

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