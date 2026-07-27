La Guerra del Pacífico (1879–1884) se originó principalmente por la explotación y el control de los yacimientos de salitre y guano en el desierto de Atacama. (Foto: El repase, óleo sobre lienzo del pintor Ramón Muñiz)
La Guerra del Pacífico (1879–1884) se originó principalmente por la explotación y el control de los yacimientos de salitre y guano en el desierto de Atacama. (Foto: El repase, óleo sobre lienzo del pintor Ramón Muñiz)
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Camila Vera
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Hay un Perú que se canta a ritmo de “Esta es mi tierra” y otro que se cuenta con un pie en las islas guaneras, en los socavones y en los bosques amazónicos. En suma, un Perú cuyo desarrollo se escribe a “los cuatro vientos, en el norte, centro y sur”.

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