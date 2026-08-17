¿Dónde puedo acudir si necesito una segunda revisión de mi reclamo financiero? (Foto: GEC)
¿Dónde puedo acudir si necesito una segunda revisión de mi reclamo financiero? (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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¿Encontraste un consumo en tu estado de cuenta que no reconoces? ¿Te realizaron un cobro que consideras indebido o tuviste un problema con una operación financiera? Si ya presentaste un reclamo ante tu entidad financiera y no obtuviste la respuesta que esperabas, existe una instancia adicional a la que puedes acudir para solicitar una segunda revisión.

La Defensoría del Cliente Financiero (DCF), respaldada por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), es un mecanismo que atiende controversias relacionadas con productos y servicios financieros de las 23 entidades que actualmente forman parte de este sistema.

Para acceder a esta instancia, el usuario debe haber presentado previamente un reclamo ante la entidad financiera involucrada. Además, el monto reclamado no debe superar los S/ 70,000, el caso no puede tener una antigüedad mayor a dos años y no debe estar siendo evaluado de manera paralela por el o el Poder Judicial.

De acuerdo con información de la Asbanc, desde su creación la Defensoría del Cliente Financiero ha resuelto más de 41 mil reclamos.

Para acceder a esta instancia, el usuario debe haber presentado previamente un reclamo ante la entidad financiera involucrada. Foto: Creado con IA, ChatGPT, para Gestión.
Para acceder a esta instancia, el usuario debe haber presentado previamente un reclamo ante la entidad financiera involucrada. Foto: Creado con IA, ChatGPT, para Gestión.

¿Cómo presentar mi reclamo?

Para presentar el reclamo, debes registrar tu caso en el DCF y obtendrás un código de seguimiento para ver el avance en tiempo real. Además, los documentos que debes adjuntar a tu reclamo son:

Para persona natural:

  • Copia del documento de identidad (DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte).
  • Carta de respuesta de tu entidad rechazando tu reclamo total o parcialmente y/o tu reclamo presentado a la entidad financiera.
  • Cualquier otro documento que sustente los hechos de tu reclamo (estados de cuenta, vouchers, etcétera).

Para persona jurídica:

  • Carta de respuesta de tu entidad rechazando tu reclamo total o parcialmente y/o tu reclamo presentado a la entidad financiera.
  • Copia de Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio inmediato anterior.
  • Vigencia de poderes del representante legal emitida con no más de un mes de antigüedad y la copia de su documento de identidad.
  • Cualquier otro documento que sustente los hechos de tu reclamo (estados de cuenta, vouchers, etcétera).

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