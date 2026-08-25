El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, habla durante una conferencia de prensa el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/WU HAO).
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Agencia AFP
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afirmó el martes que defenderá sus intereses luego de que Estados Unidos anunciara planes para la, un socio de Pekín, con sanciones contra las entidades que comercian con la república islámica.

La cooperación entre China e Irán siempre se ha efectuado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones”, declaró en rueda de prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Agregó que “China ha manifestado en numerosas ocasiones que se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales (...) China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses”.

A casi seis meses de la , Estados Unidos dio a conocer nuevas sanciones contra países y entidades, incluyendo a China, que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington de golpear económicamente a la república islámica.

China ha defendido un alto el fuego en el conflicto e insiste en que las sanciones estadounidenses no lo resolverán.

Pekín es un cliente del petróleo iraní y se ha visto afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

ha enfrentado sanciones durante décadas, y ha utilizado una compleja red financiera internacional para evadir las restricciones.

Antes de la guerra lograba exportar millones de barriles de petróleo, principalmente a China.

Consultado el lunes si los bancos chinos serían afectados por las medidas, el secretario del Tesoro, , respondió que “nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.

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