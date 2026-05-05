El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que una masa de aire frío llegará a la selva desde la noche del próximo 8 de mayo, lo que provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas en distintas regiones del país.
Según el Senamhi, el fenómeno comenzará en la selva sur y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte, manteniéndose hasta el martes 12 de mayo. Durante esos días, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 55 kilómetros por hora.
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El Senamhi también alertó sobre una disminución importante de las temperaturas, principalmente durante las noches. En la selva sur, los valores podrían acercarse a los 14 °C, mientras que en la selva central oscilarían entre 18 °C y 19 °C. En la selva norte, las temperaturas mínimas se ubicarían entre 18 °C y 20 °C.
En cuanto a las temperaturas diurnas, el organismo estimó registros cercanos a los 22 °C en la selva sur, alrededor de 25 °C en la selva central y hasta 27 °C en la selva norte.
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Ante este escenario, el Senamhi activó una alerta naranja para 12 regiones del país: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. La entidad recomendó a la población tomar precauciones frente a las lluvias, los vientos y el descenso térmico que acompañarán este primer friaje del año.