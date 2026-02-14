El Día de San Valentín en Estados Unidos se presenta como la oportunidad perfecta para que las parejas celebren con cenas, viajes o nuevas actividades compartidas, siempre que el clima lo permita. Según los pronósticos recientes, mientras algunos sectores del país disfrutarán de un ambiente cálido y soleado, otras regiones enfrentarán condiciones meteorológicas adversas, específicamente la presencia de nieve. A continuación, te mencionaré las zonas del territorio estadounidense donde se registrarán estas nevadas durante la festividad.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), indicando que las acumulaciones de nieve estarán presentes para este sábado 14 de febrero en zonas específicas del país.

El estado de Alaska será el más afectado, ya que para este fecha especial presentará nevadas y valores térmicos cercanos al punto de congelación durante este cierre de semana. Por lo tanto, la agencia con sede en Fairbanks ha emitido un aviso de tormenta invernal que rige desde hoy hasta el domingo 15 de febrero.

Se trata de un panorama sumamente desalentador a comparación de los estados situados en el centro del país, tales como Texas, Arkansas, Oklahoma, entre otros, ya que éstos alcanzarán valores térmicos de hasta 80 °F para el Día de San Valentín.

Alaska será el estado que recibirá nieve para el Día de San Valentín, según el NWS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánta nieve se espera en Alaska para este fin de semana

Según lo señalado por el NWS, la tormenta invernal que estará presente en Alaska dejaría acumulaciones de nieve de hasta 10 pulgadas, lo que representa un peligro para las personas o los conductores que deseen salir a las calles. Entre las áreas más afectadas del estado en mención son:

Costa sur e interior de la península de Seward.

East Norton Sound y Nulato Hills.

Valle Interior de Koyukuk.

Valle medio y bajo de Yukón e Innoko.

Área Metropolitana de Fairbanks.

Distrito norte de Denali.

Para ser más específicos, las ciudades de Nome, Galena, Fairbanks y alrededores pueden acumular más de 5 pulgadas de nieve para el Día de San Valentín. Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 50 mph.

La ciudad de Fairbanks sería una de las más afectadas respecto a acumulaciones de nieve para este 14 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un sistema de baja presión se trasladará por el país

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS informó que un sistema de baja presión se está desplazando de las Montañas Rocosas hacia el valle de Bajo Mississippi y el sureste del país. Su paso traería consigo lluvias generalizadas, tormentas eléctricas y posibles nevadas, especialmente para el domingo 15 de febrero