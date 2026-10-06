Los gremios de transporte público evalúan realizar un paro nacional ante el aumento de los hechos de violencia que vienen afectando a los conductores. José Quispe, dirigente de Transportes Unidos, informó que este viernes 9 de octubre los representantes del sector se reunirán para analizar la situación y decidir si llevarán adelante la medida, así como establecer una eventual fecha para su realización.

Según explicó, los gremios han planteado sus reclamos ante el Gobierno y han solicitado acciones concretas para proteger a los conductores, pero consideran que las medidas anunciadas hasta ahora no han tenido el impacto esperado.

“Lo que está pasando en nuestro sector es muy preocupante y lamentable. Por eso nosotros hemos salido a pedir a la presidenta. Ya pasaron 60 días”, manifestó el dirigente a Exitosa. En esa línea, sostuvo que existe malestar entre los transportistas, pues pese a los anuncios del Ejecutivo todavía no perciben cambios concretos en materia de seguridad.

Transportistas piden crear grupo de élite contra el sicariato y la extorsión. (Foto: GEC)

Reunión definirá eventual medida de fuerza

El dirigente aclaró que, pese a las versiones que circulan sobre una convocatoria, los transportistas todavía no han oficializado un paro. La decisión será evaluada este viernes, cuando los representantes de los gremios se reúnan para analizar la posibilidad de adoptar una medida de fuerza y establecer una eventual fecha.

“El viernes vamos a reunirnos para tomar la fecha cuando podemos convocar un paro para hacer el llamado al Ejecutivo, al Congreso, que no vamos a esperar más que maten a nuestros conductores”, declaró.

Quispe explicó además que el transporte público de Lima y Callao se encuentra organizado en tres grandes sectores: cono norte, cono sur y cono este. En ese contexto, afirmó que las organizaciones que representa agrupan aproximadamente al 90% del transporte de Lima y Callao. La reunión de este viernes, por tanto, podría marcar el rumbo de las próximas acciones del sector frente a la inseguridad.