La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) suscribieron una adenda que extenderá por dos años las acciones conjuntas en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos y capacitación en el sector construcción.

La firma se realizó en la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; el presidente de CAPECO, Alejandro Garland; el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva; y representantes de la OIT, empleadores y trabajadores del sector construcción.

El Ministerio de Trabajo informó que 9,569 trabajadores, empleadores y funcionarios participaron en actividades de la campaña “Yo Construyo Sano y Seguro”, enfocada en prevención y seguridad y salud en el trabajo.

Además, cerca de 500 dirigentes sindicales fueron capacitados como promotores en esta materia.

En tanto, durante este evento se dio a conocer que el sector construcción registró un crecimiento de 10.7% entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

A julio, alcanzó alrededor de 266,000 puestos de trabajo formales privados.

Sheput espera cambios en el Senado sobre facultades legislativas

En declaraciones a la prensa, Juan Sheput, señaló que espera que el Senado revise el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados y evalúe posibles modificaciones.

“Más que esperanza, yo tengo confianza en que se desarrolle un proceso articulado, reflexivo, un proceso basado en la Constitución y que de esa manera lo planteado por la Cámara de Diputados tenga algún tipo de modificación”, declaró a la prensa.

Según Sheput, el texto aprobado por los diputados no contempla una delegación de facultades amplia que permita acelerar cambios en áreas como infraestructura, salud y educación.

No obstante, aseguró que el Gobierno no claudicará en el deseo de buscar la mejora del Perú.

El convenio entre CAPECO y la FTCCP incluye medidas de seguridad y salud laboral, prevención de riesgos y capacitación. Foto: MTPE

“Nosotros vamos a continuar en nuestro deseo de cambiar al país a través, ahora, de los proyectos de ley y de otros mecanismos que la Constitución faculta; por ejemplo, presentar los proyectos de ley con carácter de urgencia, pero definitivamente la velocidad no va a ser la que quisiéramos”, añadió.