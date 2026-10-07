El acuerdo entre CAPECO y la FTCCP contempla acciones de prevención de riesgos y capacitación para el sector construcción. Foto: MTPE
El acuerdo entre CAPECO y la FTCCP contempla acciones de prevención de riesgos y capacitación para el sector construcción. Foto: MTPE
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) suscribieron una adenda que extenderá por dos años las acciones conjuntas en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos y capacitación en el sector construcción.

La firma se realizó en la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; el presidente de CAPECO, Alejandro Garland; el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva; y representantes de la OIT, empleadores y trabajadores del sector construcción.

El Ministerio de Trabajo informó que 9,569 trabajadores, empleadores y funcionarios participaron en actividades de la campaña “Yo Construyo Sano y Seguro”, enfocada en prevención y seguridad y salud en el trabajo.

Además, cerca de 500 dirigentes sindicales fueron capacitados como promotores en esta materia.

En tanto, durante este evento se dio a conocer que el sector construcción registró un crecimiento de 10.7% entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

A julio, alcanzó alrededor de 266,000 puestos de trabajo formales privados.

Sheput espera cambios en el Senado sobre facultades legislativas

En declaraciones a la prensa, Juan Sheput, señaló que espera que el Senado revise el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados y evalúe posibles modificaciones.

“Más que esperanza, yo tengo confianza en que se desarrolle un proceso articulado, reflexivo, un proceso basado en la Constitución y que de esa manera lo planteado por la Cámara de Diputados tenga algún tipo de modificación”, declaró a la prensa.

Según Sheput, el texto aprobado por los diputados no contempla una delegación de facultades amplia que permita acelerar cambios en áreas como infraestructura, salud y educación.

No obstante, aseguró que el Gobierno no claudicará en el deseo de buscar la mejora del Perú.

El convenio entre CAPECO y la FTCCP incluye medidas de seguridad y salud laboral, prevención de riesgos y capacitación. Foto: MTPE
El convenio entre CAPECO y la FTCCP incluye medidas de seguridad y salud laboral, prevención de riesgos y capacitación. Foto: MTPE

“Nosotros vamos a continuar en nuestro deseo de cambiar al país a través, ahora, de los proyectos de ley y de otros mecanismos que la Constitución faculta; por ejemplo, presentar los proyectos de ley con carácter de urgencia, pero definitivamente la velocidad no va a ser la que quisiéramos”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

Ministerio de Trabajo instaló comisión para modernizar Sunafil
Talento laboral de Perú no “encaja” en estos sectores: la brecha que preocupa al empresario
Perú busca dirigir la OIT: Comisión de Trabajo respalda candidatura de Javier González-Olaechea
Sheput niega amenaza de Keiko Fujimori al Congreso: “Hay una generación de cristal”

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.