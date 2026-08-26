Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visados ​​de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo. La medida fue atribuida a una capacitación global del personal consular sobre nuevos procedimientos de evaluación. ¿Qué pasa con las entrevistas que estaban programadas?

El Departamento de Estado indicó que las agendas de servicios de visado serán ajustadas mientras se desarrolla la formación, pero no precisó cuándo se reanudarán las entrevistas.

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay afirmó que la suspensión de citas para visas de Estados Unidos es una medida unilateral y pero a la vez soberana de ese país, vinculada a la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

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Esta medida se trata de una decisión administrativa orientada a reforzar la evaluación de quienes buscan ingresar a territorio estadounidense, en este caso en calidad de inmigrantes.

El excanciller consideró que, Estados Unidos buscaría mejorar la identificación de solicitantes que viajan de manera legal. Además, sostuvo que los nuevos filtros podrían estar dirigidos a impedir el ingreso de personas que no cumplan con los criterios de seguridad, defensa y control migratorio establecidos por Estados Unidos.

“Es una capacitación a quienes tienen interacción directa con quienes solicitan visa. Es un procedimiento normal”, señaló.

El exministro de Relaciones Exteriores descartó que la suspensión de citas pueda afectar las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. Señaló que se trata de un asunto interno del sistema migratorio estadounidense y que Perú no puede intervenir en las decisiones que adopten las misiones diplomáticas de ese país sobre el ingreso a su territorio.

Por otro lado, el internacionalista Fabian Vallas indicó que la medida se enfoca principalmente en personas que ingresaron con visas de turista o estudiante y, una vez en territorio estadounidense, solicitaron asilo político.

Según explicó, el Gobierno estadounidense consideró que esos solicitantes actuaron de mala fe al no declarar su intención de pedir asilo antes de ingresar al país.

Asimismo, advirtió que la suspensión anunciada como temporal podría prolongarse, ya que no se ha establecido una fecha concreta para su levantamiento. Además, también alertó sobre el posible recorte del Estatus de Protección Temporal (TPS), que podría pasar de beneficiar a 1.3 millones de personas a solo 300 mil.

Vallas indicó que las restricciones no solo perjudican a migrantes, turistas o familias que buscan viajar a Estados Unidos, sino también a la economía de ese país. Mencionó que la reducción de trabajadores migrantes ha impactado sectores como la agricultura y los servicios, elevando costos laborales y precios de productos.

“(La medida) no solamente afecta a aquellas personas, las familias que quieren emigrar a Estados Unidos, pero también afecta a la economía estadounidense”, indicó a Canal N.

La medida, vinculada a una capacitación global, abre interreogantes entre los solicitantes sobre el futuro de sus entrevistas y trámites migratorios. (Julia Demaree Nikhinson / AP)

¿Si ya tengo mi cita programada?

Sobre los ciudadanos que ya cuentan con una cita programada o tienen un trámite iniciado, aún no se conoce el procedimiento que aplicarán las autoridades estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Estado indicó a la agencia EFE indicó que las embajadas y consulados notifican directamente a los solicitantes cualquier modificación en sus entrevistas de visado. Esta comunicación ya ha comenzado a llegar a personas de distintos países cuyas citas previamente programadas fueron suspendidas.

“Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas”, añadió.

Rodríguez Mackay estimó que podrían establecerse nuevas fechas, mecanismos de reprogramación o disposiciones específicas para los casos que se encuentren en proceso, por lo que recomendó esperar información oficial de la embajada.

Asimismo, consideró que podrían evaluarse excepciones para situaciones de emergencia, motivos humanitarios entre otros. Sin embargo, precisó que cualquier atención prioritaria, entrevista de emergencia o coordinación con la Cancillería peruana dependerá exclusivamente de las autoridades de Estados Unidos, por lo que pidió prestar atención a los comunicados oficiales.

Cabe precisar que, según fuentes del Departamento de Estado, no se aplicaría estas restricciones para la visa de no inmigrante, la cual se entrega a los que desean visitar el país temporalmente, ya sea por turismo, negocios o tratamientos médicos.

Cabe precisar que el material de formación para los consulados fue difundido después de que un juez federal anulara el veto de visados dirigido a ciudadanos de 75 países. La Administración de Donald Trump justificaba esa restricción por el supuesto riesgo de que estas personas ingresaran a Estados Unidos y recurrieran a ayudas públicas.

El Gobierno de Trump también anunció que revocará las visas B-1 y B-2, correspondientes a turismo y negocios, a miles de personas que entraron legalmente al país con esos permisos y luego solicitaron asilo.