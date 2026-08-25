El Perú tiende un nuevo puente comercial con Asia. Desde el 1 de setiembre de 2026 se pondrá en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Hong Kong. Se permitirá brindar mayor seguridad y predictibilidad a las exportaciones peruanas, ampliará las oportunidades para los bienes, servicios y proveedores de servicios peruanos y contribuirá a fortalecer la relación comercial bilateral, destacó el el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur).

Explicó que el Mincetur emitirá el decreto supremo que dispondrá su puesta en ejecución. Mediante el mismo, se comunicará a las entidades competentes del Estado peruano la adopción de las disposiciones necesarias para la adecuada implementación y ejecución del ALC.

Cabe resaltar que al 2026, Hong Kong es el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el ALC permitirá profundizar la presencia de productos peruanos de mayor valor agregado en ese mercado.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que, al ser uno de los principales centros comerciales, financieros y logísticos de la región, “Hong Kong se convierte en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, en línea con el objetivo del Perú de consolidarse como un hub logístico y comercial entre América Latina y Asia”.

Arancel cero para los productos originarios del Perú

La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios del Perú, generando nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, con productos como uvas, arándanos y paltas.

El Mincetur explicó que el ALC establecerá un marco jurídico estable y transparente para el comercio de servicios, facilitando la participación de empresas peruanas en sectores como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las PYMES. A su vez, contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas y la cooperación económica entre ambas economías, impulsando la innovación, el crecimiento y la generación de empleo.

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Hong Kong es el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia. Habrá arancel cero para los productos originarios del Perú. Foto Paul Vallejos/ GEC

Exportaciones peruanas hacia Hong Kong

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$ 237.8 millones. Las exportaciones tradicionales representan el 40.27% y se concentran principalmente en la exportación de oro. Las exportaciones no tradicionales, representan el 59.73% y fueron impulsadas por la participación del sector agropecuario. Destacaron las exportaciones de arándanos, uvas y paltas, entre otros productos.

En tanto, las importaciones peruanas desde Hong Kong fueron de US$ 28.6 millones. Los sectores con mayor participación fueron el sector siderúrgico (34.3%), el químico (22.9%) y el metalmecánico (19.2%).

Antecedentes del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong

La negociación del ALC inició en noviembre de 2022 y se anunció su conclusión sustancial el 16 de mayo de 2024, en los márgenes de la Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong fue suscrito el 15 de noviembre de 2024 en Lima, en el marco de la Reunión de Líderes de APEC. Posteriormente, fue ratificado mediante Decreto Supremo N.º 030-2026-RE, publicado el 15 de julio de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.