La gestora Subversive ETFs presentó la documentación para lanzar dos fondos cotizados (ETF) que replicarían el Nasdaq 100 y el S&P 500, pero excluirían a las empresas fundadas, controladas o dirigidas por la persona más rica del mundo. Los productos, identificados con los símbolos QQNE y SPNE, reflejan cómo la industria de los ETF está convirtiendo la exposición a los grandes índices en estrategias de inversión cada vez más específicas.

Las solicitudes amplían una tendencia de varios años de convertir casi cualquier opinión sobre Elon Musk en un producto negociable. Los inversionistas ya pueden comprar fondos apalancados que multiplican las ganancias o pérdidas de Tesla Inc., nuevos fondos apalancados vinculados a SpaceX y, hasta hace poco, incluso el ETF ELON, que combinaba una posición larga en Tesla con una apuesta en corto contra Ford Motor Co. Los nuevos productos permitirían invertir en casi todo el índice de referencia mientras expresan una postura específica sobre una sola persona. En la práctica, transforman un fondo indexado pasivo en una apuesta activa sobre un individuo.

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Lo que comenzó como un negocio centrado en la inversión indexada de bajo costo ha evolucionado hacia un modelo basado en la personalización. A medida que aumenta la demanda de productos de nicho, las gestoras lanzan fondos que no solo replican el mercado, sino que también reflejan posturas cada vez más específicas sobre empresas, ejecutivos y tendencias de inversión.

Queda por ver si habrá una demanda sostenida por las carteras “sin Elon”. Pero la presentación de estos fondos refleja una realidad más amplia del auge de los ETF: si los inversionistas pueden imaginar una estrategia, Wall Street puede convertirla en un fondo bursátil.

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“Elon Musk es una figura muy polarizadora, por lo que tiene sentido que un emisor de ETF intente sacar provecho de ello”, afirmó Nate Geraci , presidente de NovaDius Wealth Management. “Dicho esto, si hemos llegado a un punto en el que los emisores excluyen empresas individuales de los principales índices según el sentimiento de los inversionistas hacia una sola persona, quizá estemos llevando la segmentación demasiado lejos”.

Los nuevos fondos llegan después de la reciente incorporación de SpaceX al Nasdaq 100, el FTSE Russell y MSCI. Varios proveedores cambiaros sus reglas para acelerar el ingreso de grandes ofertas públicas iniciales. Esas incorporaciones generaron miles de millones de dólares en compras pasivas e hicieron que la acción pasara a formar parte de millones de carteras que replican índices, un hito celebrado por algunos inversionistas y cuestionado por otros. En contraste, S&P Dow Jones Indices decidió no acelerar la incorporación de la empresa a sus índices.

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE.UU., el martes 26 de mayo de 2026.

Los críticos sostienen que esta tendencia obliga a los inversionistas pasivos a comprar algunas de las empresas con las valoraciones más elevadas del mercado antes de que el proceso normal de formación de precios se complete.

Dave Nadig, presidente y director de investigación de ETF.com, afirmó que los fondos construidos en torno a tesis de inversión muy específicas suelen tener dificultades para atraer una base de inversionistas duradera.

“Es posible que capten dinero de algunos inversionistas que no analicen demasiado la propuesta, pero este tipo de ideas tan limitadas y específicas realmente no son ‘para’ nadie”, dijo sobre la nueva solicitud. “Es una estrategia de marketing divertida, no una tesis de inversión sólida”.

Los nuevos fondos llegan tras un junio récord, con unos 214 lanzamientos de ETF, según datos recopilados por Eric Balchunas, de Bloomberg Intelligence, la cifra más alta de la historia. En ese mes, el universo de los ETF captó alrededor de US$ 191,000 millones, el segundo mayor ingreso mensual registrado, con más de 2,700 fondos recibiendo entradas de capital. El volumen negociado también rozó un máximo histórico, al alcanzar cerca de US$ 7 billones.

El gestor de los fondos apuesta a que algunos inversionistas considerarán que las empresas vinculadas a Musk presentan “posibles problemas de gobierno corporativo, riesgos políticos y una elevada volatilidad en el precio de sus acciones”, según el prospecto presentado el miércoles.