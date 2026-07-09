Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, habla con periodistas junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de mayo de 2025 en Washington, DC. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, habla con periodistas junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de mayo de 2025 en Washington, DC. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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Wall Street ofrece cada vez más ETF para los inversionistas que quieren aumentar su exposición a Elon Musk. Ahora también prepara productos para quienes prefieren reducirla.

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