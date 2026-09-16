Las Fuerzas Militares de Estados Unidos interceptaron en el Océano Pacífico una embarcación que, según el Comando Sur estadounidense, era utilizada para reabastecer combustible en operaciones de narcotráfico vinculadas a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

Tras interceptar la embarcación, las fuerzas estadounidenses desembarcaron a la tripulación y posteriormente hundieron la nave. Las autoridades ecuatorianas recibirán a las personas rescatadas, según informó el Comando Sur en su red social X.

El Comando Sur aseguró que información de inteligencia había confirmado la relación de la embarcación con Los Choneros y presentó la operación como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desarticular las redes logísticas empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

La operación se suma a una serie de operaciones estadounidenses contra embarcaciones utilizadas presuntamente como estaciones flotantes de reabastecimiento en el Pacífico oriental.

El Comando Sur informó que también realizó acciones similares el 28 de agosto y el 2, 7 y 8 de septiembre, varias de ellas relacionadas con Los Choneros.

A diferencia de otras operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, algunas de las cuales han terminado con personas muertas, la acción realizada terminó con la evacuación de la tripulación antes de que la nave fuera hundida.

Las operaciones forman parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra las redes de narcotráfico en el Pacífico oriental y se desarrollan en coordinación con Ecuador. Se producen además en el marco del estrechamiento de la cooperación entre Washington y Quito en materia de seguridad.

Como se recuerda, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Ecuador a comienzos de septiembre para abordar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, en una gira por varios países de la región.

Durante su estancia, Rubio destacó el refuerzo de la cooperación militar, policial y de inteligencia con Ecuador y señaló que la designación de Los Choneros y otras bandas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre nuevas vías de coordinación.

Washington también trabaja con Quito en la modernización del tratado bilateral de extradición, que permitió el año pasado la entrega a Estados Unidos del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar.

Elaborado con información de EFE.