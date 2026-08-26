El diputado Carlos Yalta Sotelo, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, cuestionó la decisión de Martha Carolina Linares Barrantes de solicitar licencia apenas 13 días después de asumir la Gerencia General de EsSalud. Sostuvo que exigirá explicaciones.

Para el diputado de Renovación Populary el nuevo episodio profundiza la crisis de gestión de una institución que atiende a más de 13 millones de asegurados.

Linares Barrantes fue designada gerente general el 13 de agosto y, 13 días después, solicitó licencia hasta el 4 de septiembre. Para Yalta, la decisión resulta especialmente preocupante porque ocurre en una institución que atraviesa una etapa crítica y que requiere continuidad en sus principales niveles de conducción para resolver problemas urgentes que afectan directamente a los asegurados.

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“EsSalud no puede darse el lujo de que sus principales responsables entren y salgan cuando la institución necesita tomar decisiones urgentes. ¿Quién está conduciendo realmente la gestión? ¿Quién responde por los resultados?”, cuestionó.

El vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, sostuvo que esta situación adquiere mayor gravedad porque la Presidencia Ejecutiva también permanece en condición interina desde el 10 de agosto, sin que hasta la fecha el Gobierno haya designado al titular definitivo de EsSalud.

“Tenemos una Presidencia Ejecutiva interina y ahora una Gerencia General que entra en licencia apenas 13 días después de asumir. Esto ya no es un problema administrativo aislado, es una crisis de conducción”, afirmó Yalta.

Para el parlamentario de Renovación Popular, la falta de estabilidad en la alta dirección pone en riesgo la capacidad de EsSalud para ejecutar decisiones y sostener políticas de mediano plazo frente a problemas como el abastecimiento de medicamentos, el embalse de citas médicas y las brechas de equipos biomédicos.

El vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sostuvo que esta situación adquiere mayor gravedad porque la Presidencia Ejecutiva también permanece en condición interina desde el 10 de agosto. (Foto: Andina)

Yalta cuestionó además que esta situación ocurra mientras el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha planteado públicamente la necesidad de recuperar la capacidad de gestión de EsSalud y conducir la institución con criterios profesionales y orientados a resultados.

El diputado remarcó que la discusión no se limita a los funcionarios que ocupan los cargos, sino a la continuidad de las decisiones que afectan a millones de asegurados.

Yalta señaló que el Gobierno debe resolver cuanto antes la situación de la Presidencia Ejecutiva y garantizar una conducción estable de EsSalud. “No podemos pretender resolver la crisis de medicamentos, citas y equipamiento con una institución cuya propia conducción está en permanente movimiento”, afirmó.

Finalmente, el parlamentario anunció que desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social realizará seguimiento a las decisiones adoptadas en EsSalud y solicitará información sobre la situación de la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva.