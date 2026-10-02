“Vigencia Express” permite obtener de forma automatizada el Certificado de Vigencia de Poder de Personas Jurídicas, sin crear usuario ni contraseña. Foto: Andina.
“Vigencia Express” permite obtener de forma automatizada el Certificado de Vigencia de Poder de Personas Jurídicas, sin crear usuario ni contraseña. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Más de 100 mil partidas registrales podrían acceder potencialmente a “Vigencia Express”, nuevo servicio de la Sunarp que permite obtener de manera automatizada el Certificado de Vigencia de Poder de Personas Jurídicas.

El servicio representa una oportunidad para miles de micro y pequeñas empresas (MYPE) que requieren acreditar la representación de sus negocios para realizar operaciones comerciales y diferentes trámites ante entidades públicas y privadas

Este puede ser solicitado para sociedades comprendidas en la Ley General de Sociedades, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) y Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas (SACS), siempre que cumplan las condiciones registrales establecidas por la Sunarp.

Entre los requisitos figuran que la partida tenga un solo asiento, que no existan títulos pendientes de inscripción, que el cargo tenga duración indefinida o indeterminada y que previamente se haya expedido un Certificado de Vigencia de Poder.

El trámite podrá realizarse desde la sede digital de la Sunarp, sin crear usuario ni contraseña. El solicitante deberá ingresar los datos de la partida y del representante, identificarse con DNI cuando corresponda y realizar el pago en línea.

El documento será expedido mediante un agente automatizado y contará con firma digital de Sunarp, lo que permitirá comprobar su autenticidad.

Con este nuevo servicio, la Sunarp busca reducir tiempos y simplificar procedimientos para ciudadanos, emprendedores y empresas que necesitan acreditar la representación de sus organizaciones para continuar desarrollando sus actividades.

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