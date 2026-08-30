El Canal de Panamá puso en vigor este domingo una modificación temporal del sistema de reserva para dar más flexibilidad al acceso a cupos, poco antes de que arranque la restricción de tránsitos por la sequía.

La medida llega cuando la crisis de Oriente Medio está elevando el rol de esta ruta para buques con cargas como los energéticos, alguno de los cuales han pagado millones de dólares por un cruce de última hora.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial y único de agua dulce, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

Buques en espera

“Mientras persista el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal, se recomienda a los clientes planificar sus tránsitos mediante el Sistema de Reservas. Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito”, afirmó la administración del paso navegable.

La congestión de barcos frente al Canal de Panamá es más intensa desde la guerra en Irán.

Este domingo, en la mañana había 118 buques en espera para cruzar el Canal: 107 con reserva y 11 sin ella. Del total, 30 eran buques neopanamax, los que pasan por la ampliación y suponen más del 50 % de los ingresos del paso que une el Atlántico y el Pacífico.

Los cambios afectan al sistema de reserva para buques neopanamax.

Entre otros, se establece una distribución inicial de cupos que destina al menos cinco por fecha de reserva para portacontenedores, el segmento estrella de la vía, y al menos seis para gasíferos - tres para gas licuado de petróleo (GLP) y tres para gas natural licuado (GNL) -, además de otros para segmentos adicionales.

“El cupo de subasta diaria continuará ofreciéndose a partir de la capacidad remanente de las competencias entre segmentos de mercado”, agregó la administración del paso que une el Atlántico y el Pacífico.

Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP) /

Crecerá cola de naves

La flexibilización en las reservas neopanamax entra en vigor antes de que a partir del 3 de septiembre se reduzca a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios, y a 32 desde el día 15.

Esto es como parte de las medidas de ahorro de agua dada una sequía fuerte por El Niño, que incluyen una restricción paulatina del calado - la parte sumergida del barco - hasta llegar a los 44 pies, de un máximo de 50.

Algunas navieras anticipan que haya más barcos en fila, pues deben llegar con menos carga dado la reducción del calado. Además “los buques sin reserva podrán experimentar demoras dependiendo de la demanda y de la capacidad disponible”, como alertó el Canal.

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Cupos a precios récord

En este contexto, se han registrado precios récord en las subastas, como los 5.3 millones de dólares por un cupo pagado semanas atrás por un buque de GLP de una naviera surcoreana que cruzará este 1 de septiembre, al que precedieron otros casos, con niveles de tres y cuatro millones de dólares por cruce, también de buques gasíferos.

La incertidumbre del mercado ante la crisis en Oriente Medio ha generado picos de tránsito por el Canal desde el segundo trimestre de este año - hasta 41 tránsitos en algunos días - y ha disparado el precio de las subastas por encima del millón de dólares por un cupo, cuando la media entre octubre y febrero pasado fue de 55,000 dólares.

De acuerdo con analistas citados por medios especializados, la crisis en Ormuz ha llevado a los transportistas de energéticos como el GLP y gas natural licuado (GNL) a redirigir su ruta hacia el corredor América-Asia con lo que el paso por el Canal garantiza que lleguen a tiempo.

El Canal de Panamá atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

Elaborado con información de la Agencia EFE