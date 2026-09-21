La presidenta Keiko Fujimori llegó este lunes a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en la semana de alto nivel de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

La mandataria viajó acompañada por los ministros Carlos Espá, de Relaciones Exteriores; Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; y Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo.

Esta es la primera vez que Fujimori participará en este foro internacional como presidenta. Su discurso está programado para el martes a las 11:00 a.m.

LEA TAMBIÉN: Gobierno autoriza viaje de ministros Espá y Valencia con presidenta Keiko Fujimori

La presidenta tiene previstas dos reuniones oficiales para este lunes. La primera será con Mónica Juma, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, el Crimen y el Delito, en la sede de la ONU. En ese encuentro también participarán el canciller Carlos Espá y Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas.

Luego, Fujimori se reunirá con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la sede de la misión permanente de ese país ante la ONU.

El martes, la mandataria se trasladará a la sede principal de Naciones Unidas a las 8:00 a. m. para cumplir con su participación ante la Asamblea General.

También se prevé su asistencia a una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como representante del país anfitrión. Este evento no será una reunión bilateral entre Fujimori y Trump, sino un espacio diplomático compartido con otros jefes de Estado.

La agenda presidencial incluye además el tradicional toque de campanilla en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras reuniones durante la jornada.

La llegada de líderes mundiales a Nueva York ha generado un amplio despliegue de seguridad en Manhattan, especialmente alrededor de la sede de Naciones Unidas, donde se instalaron cercos y controles policiales en un radio aproximado de una cuadra.