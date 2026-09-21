Keiko Fujimori llegó a Estados Unidos para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. (Foto: Palacio de Gobierno)
Keiko Fujimori llegó a Estados Unidos para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. (Foto: Palacio de Gobierno)
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Redacción Gestión
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para participar en la semana de alto nivel de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

La mandataria viajó acompañada por los ministros Carlos Espá, de Relaciones Exteriores; Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; y Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo.

Esta es

en la sede de la ONU. En ese encuentro también participarán el canciller Carlos Espá y Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas.

Luego, Fujimori se reunirá con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la sede de la misión permanente de ese país ante la ONU.

El martes, la mandataria se trasladará a la sede principal de Naciones Unidas a las 8:00 a. m. para cumplir con su participación ante la Asamblea General.

También se prevé su asistencia a una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como representante del país anfitrión.

La agenda presidencial incluye además el tradicional toque de campanilla en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras reuniones durante la jornada.

La llegada de líderes mundiales a Nueva York ha generado un amplio despliegue de seguridad en Manhattan, especialmente alrededor de la sede de Naciones Unidas, donde se instalaron cercos y controles policiales en un radio aproximado de una cuadra.

La mandataria inicia su agenda en Nueva York con reuniones en la ONU, antes de dar un discurso este martes ante la Asamblea General. EFE/EPA/ Sarah Yenesel
La mandataria inicia su agenda en Nueva York con reuniones en la ONU, antes de dar un discurso este martes ante la Asamblea General. EFE/EPA/ Sarah Yenesel

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