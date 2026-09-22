Susel Paredes es la candidata del partido Ahora Nación que participa en la primera jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cuáles son sus principales propuestas para la gestión municipal del periodo 2027-2030?

Propuestas en el radar

Durante el bloque “Visión de la ciudad”, Paredes indicó que “Lima es una ciudad abandonada a su suerte”: “Somos víctimas de la delincuencia y la extorsión, nos demoramos 5 horas diarias en el tráfico. [...] Los limeños vivimos mal”, complementó.

Para el bloque “Dimensión social y territorial ambiental”, la candidata dijo que exigiría que se le den todas las competencias del sector educación; el objetivo es que desde el nido hasta la educación técnica sean de calidad.

“Voy a acabar con la mafia de los brevetes, les voy a a dar facilidades a los taxistas para formalizarse sin abusos”, añadió.

También contempló el Plan Muralla: en sus primeros 30 días pondría en marcha el plan de la unidad de inteligencia de élite en el serenazgo, el cuerpo especializado que apoyaría directamente a la Policía.

Adelantó, al respecto, que Luis Olivero está en su lista de regidores y que la gerencia de seguridad estaría a cargo del coronel Walter Lozanos, quien se desempeñó en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) junto a Harvey Colchado.

Apuntó al sistema de transporte público “de verdad”, que articule tren, metro, bus y teleférico. Sobre este último, aseguró que en un futuro gobierno crearía el primer teleférico que unirá Puente Piedra con Ventanilla; también dejaría en marcha el teleférico que conectaría San Juan de Lurigancho con Comas.

“Nosotros vamos a recuperar los parques zonales. Las entradas serán gratuitas. [...] Además, los convertiremos en espacios para la cultura donde los niños y jóvenes encuentren oportunidades”, concluyó.

Pregunta ciudadana: inseguridad

En otro momento, la candidata respondió a la pregunta ciudadana. La interrogante fue: “Qué haría diferente desde la Municipalidad Metropolitana de Lima para mejorar la coordinación con las otras instituciones para responder [contra la inseguridad ciudadana] y cómo podríamos los vecinos comprobar que sus medidas están funcionando”.

Paredes insistió en su Plan Muralla. Con este se creará una unidad de inteligencia dentro del Serenazgo: “[Esta unidad] va a ser formada en la escuela metropolitana de Serenazgo que existe desde hace años. Desde ahí vamos a formar ese grupo de élite”.

“Esto no es ‘Ciudad Gótica’. Aquí en el Perú, la Constitución dice que la Policía es una y tiene las competencias [contra la inseguridad]. Pero desde la MML vamos a dar todo el apoyo de acuerdo con nuestras competencias a nuestra Policía”, destacó.

La segunda pregunta ciudadana fue: “¿Establecerá metas públicas y verificables para transparentar la ejecución del presupuesto municipal y garantizar la continuidad de las obras púbicas?

La candidata mencionó que la transparencia es el peor enemigo de los corruptos: “Que se publiquen consultorías, contratos, adendas, en qué nivel de ejecución está cada obra para que los vecinos puedan hacer seguimiento desde la web. El gobierno abierto que va a tener la municipalidad conmigo va a ser el que te permita ver en qué estado de ejecución está cada obra de Lima”.

Planteó hacer hackatones para abrir los datos de la municipalidad a todos los estudiantes, especialmente de informática e ingeniería, para que analicen lo que pase en Lima en tiempo real.