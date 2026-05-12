La iniciativa legislativa permitirá financiar hasta el íntegro de proyectos regionales y reforzar la comisión fílmica nacional, según el texto aprobado en comisión. Foto: Richard Hirano
La iniciativa legislativa permitirá financiar hasta el íntegro de proyectos regionales y reforzar la comisión fílmica nacional, según el texto aprobado en comisión. Foto: Richard Hirano
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Redacción Gestión
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, que crea incentivos económicos y fiscales para el cine peruano para beneficiar a esta industria “sin discriminaciones”.

El grupo de trabajo presidido por Susel Paredes (BDP) reiteró que la propuesta es elemental para que

Según la modificación normativa —validada por mayoría—, el Ministerio de Cultura y Promperú integrarán la comisión fílmica del Perú para promover el uso de locaciones del territorio patrio para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales o extranjeras.

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Se faculta al Ministerio de Cultura a disponer como mínimo 10,000 UIT anuales para dar estímulos económicos a personas naturales o jurídicas vinculadas a obras cinematográficas peruanas. Se permitirá utilizar hasta el 7% de dichos recursos para la administración del sistema de estímulos. Dicha figura no estaba contemplada en la Ley 32309.

El proyecto modifica la Ley 32309 y apunta a descentralizar el acceso a fondos para producciones cinematográficas. Comisión está presidida por Susel Paredes. Foto: Congreso / referencial
El proyecto modifica la Ley 32309 y apunta a descentralizar el acceso a fondos para producciones cinematográficas. Comisión está presidida por Susel Paredes. Foto: Congreso / referencial

Otro cambio validado en la Comisión de Cultura es el de cubrir hasta el 100% del costo total de la actividad cinematográfica o audiovisual en producciones regionales. La ley, en un principio, solo apuntaba a las óperas primas.

Cabe recordar que esta ley de incentivos para la producción de cine peruano tiene como regla general cubrir hasta el 70% del costo total de cada proyecto audiovisual.

Según la exposición de motivos del texto —que deberá ahora debatirse en el Pleno del Congreso—, la propuesta busca garantizar criterios de transparencia, inclusión territorial y respeto a la libertad de creación, además de impulsar el desarrollo del cine regional.

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No podrán ser beneficiarias las producciones destinadas a propaganda electoral, publicitaria o aquellas que vulneren principios reconocidos en la Constitución.

“Puede servir para que el cine regional se desarrolle y llegue a la distribución comercial nacional, más aún cuando la experiencia demuestra que la participación y apoyo gubernamental ha desempeñado un rol crucial en el desarrollo de proyectos de largometrajes de ficción y/o documentales en países de América Latina”,

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