La legisladora también reseña en su proyecto de ley funciones específicas para el Ministerio de Cultura en materia de prevención de la discriminación. Foto: Ceplan.
La legisladora también reseña en su proyecto de ley funciones específicas para el Ministerio de Cultura en materia de prevención de la discriminación. Foto: Ceplan.
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Redacción Gestión
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En concreto la congresista propone que la pena privativa de la libertad sea “no menor de cinco ni mayor de seis años, cuando el agente comete discriminación utilizando servicios digitales, plataformas de transmisión en vivo, redes sociales o cualquier medio de difusión” y llegue a públicos masivos.

El tiempo de cárcel “regular” por este crimen es no menor de dos ni mayor a tres años, lo que haría más dura la sanción en caso se realice vía Internet.

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Luque también busca que se endurezca la pena para el caso de personas que sean servidores civiles o cometan la discriminación “mediante actos de violencia física o mental”. En este caso plantea una pena no menor de tres ni mayor a cinco años, sumadas a una inhabilitación.

La legisladora también reseña en su proyecto de ley funciones específicas para el Ministerio de Cultura (Mincul) en materia de prevención de la discriminación.

Entre ellas está que el Mincul realice un monitoreo y reporte de la difusión de “contenidos discriminatorios naturaleza étnico-racial en portales de internet, plataformas digitales y demás Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. La iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su trámite parlamentario.

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