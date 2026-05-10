A raíz de recientes investigaciones iniciadas contra streamers por presunta discriminación, la congresista Ruth Luque ha presentado un proyecto de ley (14557/2025-CR) para extender el tiempo de cárcel en caso ser condenado por este tipo de delitos.

En concreto la congresista propone que la pena privativa de la libertad sea “no menor de cinco ni mayor de seis años, cuando el agente comete discriminación utilizando servicios digitales, plataformas de transmisión en vivo, redes sociales o cualquier medio de difusión” y llegue a públicos masivos.

El tiempo de cárcel “regular” por este crimen es no menor de dos ni mayor a tres años, lo que haría más dura la sanción en caso se realice vía Internet.

Luque también busca que se endurezca la pena para el caso de personas que sean servidores civiles o cometan la discriminación “mediante actos de violencia física o mental”. En este caso plantea una pena no menor de tres ni mayor a cinco años, sumadas a una inhabilitación.

En el caso de los delitos cometidos vía plataformas digitales, la congresista precisa que, además de la pena, el “órgano jurisdiccional a cargo de juzgamiento ordenará en la sentencia el retiro de los contenidos discriminatorios” y recuerda al menos 5 casos recientes que han involucrado a conocidos streamers como influencers peruanos.

La legisladora también reseña en su proyecto de ley funciones específicas para el Ministerio de Cultura (Mincul) en materia de prevención de la discriminación.

Entre ellas está que el Mincul realice un monitoreo y reporte de la difusión de “contenidos discriminatorios naturaleza étnico-racial en portales de internet, plataformas digitales y demás Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. La iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su trámite parlamentario.