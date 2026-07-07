La responsabilidad penal de las empresas y el avance del compliance están transformando el perfil que hoy demanda el mercado legal. Foto: Gestión/ Gemini AI.
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Giancarlos Torres
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El derecho penal económico ha dejado de ser un nicho reservado para grandes estudios de abogados y casos emblemáticos de corrupción. Hoy, la creciente regulación, el fortalecimiento de la responsabilidad penal de las empresas y el avance de los programas de cumplimiento están impulsando una demanda cada vez mayor de especialistas en esta rama, en un contexto donde la oferta de talento aún resulta limitada.

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