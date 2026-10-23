Las empresas peruanas ya empiezan a definir sus necesidades de liderazgo para el próximo año. De hecho, tres de cada 10 procesos de búsqueda de altos ejecutivos gestionados en lo que va del 2026 por Cornerstone Perú contemplan incorporaciones para los primeros días de febrero de 2027. ¿Cuándo empieza las contrataciones?

Esta tendencia responde, explica la consultora, a los procesos de planificación estratégica que desarrollan las compañías durante el último trimestre del año, periodo en el que revisan sus resultados, aprueban presupuestos y evalúan nuevas inversiones. En ese contexto, las búsquedas de altos ejecutivos suelen comenzar entre octubre y noviembre, mientras que las ofertas laborales se concretan entre noviembre y principios de diciembre .

Diego Cubas, CEO Perú y presidente Latam de Cornerstone, anotó que estas decisiones no necesariamente responden a la necesidad de reemplazar a un ejecutivo, sino también a los nuevos desafíos que enfrentan las organizaciones y a las capacidades que requieren incorporar para ejecutar sus estrategias de negocio.

Las empresas suelen iniciar la búsqueda de altos ejecutivos entre octubre y noviembre, mientras que las ofertas laborales se concretan entre noviembre y principios de diciembre. Foto: Andina

¿Qué está impulsando la contratación de ejecutivos?

Uno de los principales factores detrás de estas contrataciones es la planificación financiera. Según la consultora, la aprobación de presupuestos y el inicio de nuevos proyectos pueden generar la necesidad de incorporar ejecutivos con experiencia específica o mayores capacidades de gestión.

Sin embargo, advierte que también puede presentarse el escenario contrario. Cuando una compañía posterga inversiones o modifica sus prioridades, puede optar por redistribuir responsabilidades entre sus actuales directivos en lugar de abrir nuevas posiciones.

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A ello se suman los procesos de reestructuración empresarial, que incluyen la integración de áreas, cambios en las unidades de negocio y redefinición de funciones dentro de los comités ejecutivos. Estas decisiones están relacionadas con la búsqueda de una mayor eficiencia operativa, rentabilidad y adaptación a nuevas estrategias.

Cubas advirtió que uno de los riesgos al reemplazar a un alto ejecutivo es iniciar su búsqueda sin evaluar previamente si las necesidades del negocio han cambiado. Por ello, considera necesario que los directorios definan las responsabilidades y los resultados esperados antes de seleccionar a un nuevo líder.

La aprobación de presupuestos, los nuevos proyectos y las reestructuraciones empresariales impulsan la demanda de ejecutivos con capacidades específicas de gestión. Foto: Andina

¿Hay candidatos internos para el puesto de CEO?

Otro de los desafíos que enfrentan las compañías peruanas es la sucesión en sus principales cargos directivos. Según el Salary Guide 2026, solo en el 30% de los procesos de búsqueda de CEO existe un candidato interno identificado como potencial sucesor que participa activamente en la evaluación.

Este escenario lleva a las organizaciones a considerar candidatos externos para cubrir posiciones estratégicas, especialmente cuando los cambios en el negocio requieren capacidades que no necesariamente se encuentran dentro de sus actuales equipos.

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