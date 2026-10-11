¿Condenar al directivo no basta para responsabilizar a la empresa? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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En mayo del 2025, por primera vez una empresa fue condenada bajo el régimen de responsabilidad de personas jurídicas de la Ley N° 30424 por un caso de lavado de activos.

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