El Senamhi informó que este martes 13 y miércoles 14 de octubre habrá un descenso de la temperatura en 49 provincias de ocho regiones en el sur del Perú.
Según la alerta, se dará en zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar:
- Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau
- Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión
- Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán
- Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro
- Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará
- Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro
- Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo
- Tacna: Tacna, Candarave y Tarata
Además, prevén que en el sur las temperaturas mínimas se acerquen a los 15 grados bajo cero.
- LEA TAMBIÉN: Déficit hídrico amenaza a 17 regiones en Perú: Gobierno declara en emergencia 707 distritos
En las zonas de la sierra centro situadas por encima de los 3,500 metros de altitud se esperan temperaturas mínimas de entre 0 °C y -5 °C.
También se pronostican ráfagas de viento de casi 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día.
Defensa Civil instó a los ciudadanos a usar ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros; así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para reducir la exposición al aire frío.