Defensa Civil monitorea las zonas comprendidas en el aviso ante amenazas meteorológicas. (Foto: Andina)
Defensa Civil monitorea las zonas comprendidas en el aviso ante amenazas meteorológicas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Senamhi informó que este martes 13 y miércoles 14 de octubre

Según la alerta, se dará en zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar:

  • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau
  • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión
  • Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán
  • Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro
  • Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará
  • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro
  • Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo
  • Tacna: Tacna, Candarave y Tarata

Además, prevén que en el sur las temperaturas mínimas se acerquen a los 15 grados bajo cero.

En las zonas de la sierra centro situadas por encima de los 3,500 metros de altitud se esperan temperaturas mínimas de entre 0 °C y -5 °C.

También se pronostican

Defensa Civil instó a los ciudadanos a usar ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros; así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para reducir la exposición al aire frío.

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