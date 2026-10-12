El Senamhi informó que este martes 13 y miércoles 14 de octubre habrá un descenso de la temperatura en 49 provincias de ocho regiones en el sur del Perú.

Según la alerta, se dará en zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar:

Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau

Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión

Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán

Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro

Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará

Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro

Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo

Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo Tacna: Tacna, Candarave y Tarata

Además, prevén que en el sur las temperaturas mínimas se acerquen a los 15 grados bajo cero.

En las zonas de la sierra centro situadas por encima de los 3,500 metros de altitud se esperan temperaturas mínimas de entre 0 °C y -5 °C.

También se pronostican ráfagas de viento de casi 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día.

Defensa Civil instó a los ciudadanos a usar ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros; así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para reducir la exposición al aire frío.