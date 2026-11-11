La empresa peruana de lácteos Leche Gloria registró ventas netas por S/1,368.8 millones en el tercer trimestre de 2026, un incremento de 15.2% frente a los S/1,188.3 millones reportados en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, las ventas aumentaron en S/180.5 millones. Este crecimiento, indicó la empresa, se debió por mayores ventas de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas en el mercado interno. ¿Qué inversiones se ejecutó en ese periodo?

De acuerdo a sus estados financieros, presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la firma local incrementó el saldo de sus proyectos de inversión en curso durante los primeros nueve meses de 2026, principalmente por la ejecución de iniciativas orientadas a renovar equipos y maquinarias, así como a ampliar sus capacidades de producción . Al 30 de setiembre, estos trabajos alcanzaron los S/ 226 millones, frente a los S/ 122.4 millones registrados al cierre de diciembre de 2025, lo que representó un incremento de 84.6%.

El saldo de trabajos en curso, relató la empresa, corresponde a proyectos que todavía no han sido concluidos y a activos que se encuentran en proceso de construcción o instalación. En estos se acumulan los costos respectivos hasta que estén listos para entrar en operación.

El avance de estas inversiones se produce en un periodo en el que la compañía también reportó un crecimiento de dos dígitos en ventas en el mercado interno. En paralelo, el costo de ventas aumentó 12.2% frente al tercer trimestre del año anterior, debido principalmente al mayor consumo de insumos y materiales asociado al crecimiento de las ventas. Pese a este incremento, el margen de utilidad bruta mejoró y pasó de 22.2% en el tercer trimestre de 2025 a 24.2% en el mismo periodo de 2026.

Los proyectos en curso de la compañía alcanzaron los S/226 millones a setiembre de 2026, principalmente por iniciativas de renovación de equipos y ampliación de capacidades de producción. Foto: Andina

¿Qué pasó en el frente financiero?

En cuanto a sus gastos operativos, los desembolsos de venta y distribución sumaron S/120.1 millones en el tercer trimestre de 2026, equivalentes al 8.8% de las ventas. En el mismo periodo del año anterior habían alcanzado los S/119.2 millones, representando el 10% de los ingresos.

La empresa relató que la variación respondió principalmente a mayores gastos en publicidad y marketing, costos de personal y otras cargas de gestión, parcialmente compensados por una disminución en los servicios de terceros.

Por su parte, los gastos administrativos ascendieron a S/58.8 millones, equivalentes al 4.3% de las ventas, por encima de los S/46.7 millones (3.9% de las ventas) registrados en el tercer trimestre de 2025. Este incremento se explicó por mayores costos de personal, servicios de terceros y otras cargas diversas de gestión.

Los otros ingresos operativos disminuyeron de S/22 millones en el tercer trimestre de 2025 a S/8.6 millones en el mismo periodo de 2026. En contraste, los ingresos financieros aumentaron de S/14.6 millones a S/16.8 millones. Los gastos financieros, en tanto, se elevaron de S/22.6 millones a S/28.6 millones. La compañía atribuyó este incremento al mayor nivel de deuda financiera respecto del mismo trimestre del año anterior.

La deuda financiera de Leche Gloria llegó a S/1,773.6 millones al cierre de setiembre, un aumento de 20,5% frente a diciembre de 2025. Los recursos se destinaron principalmente a capital de trabajo y proyectos de capital. Foto: Gloria

¿Qué ocurrió con la deuda financiera?

Al 30 de setiembre de 2026, los activos totales de Leche Gloria sumaron S/4,899.8 millones, de los cuales el 37.2% correspondió a activos corrientes.

Estos últimos aumentaron de S/1,659.9 millones al cierre de diciembre de 2025 a S/1,822.7 millones en setiembre de 2026. “La variación respondió a mayores inventarios, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a empresas relacionadas y gastos pagados por anticipado. Este resultado se registró pese a la disminución del efectivo y sus equivalentes, así como de otras cuentas por cobrar”, expresó la firma.

En cuanto a los pasivos corrientes, estos alcanzaron los S/1,476.1 millones al cierre de setiembre, un incremento de 22.5% frente a los S/1,204.6 millones registrados en diciembre de 2025. La compañía explicó que este aumento se debió a mayores saldos en cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a relacionadas, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras.

La deuda financiera total se situó en S/1,773.6 millones, lo que representó un crecimiento de 20.5% frente al saldo registrado al cierre de 2025. Según el reporte de estados financieros, los fondos fueron destinados a capital de trabajo e inversiones de capital. Asimismo, el 92.5% de esta deuda correspondió a obligaciones de largo plazo.

Por otro lado, el patrimonio neto de la compañía disminuyó de S/1,695.5 millones en diciembre de 2025 a S/1,557.8 millones al 30 de setiembre de 2026. Esta variación se explicó por la utilidad obtenida durante el periodo, de S/312.3 millones, descontando la distribución de dividendos por S/450 millones.