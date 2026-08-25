Acciones. Recompra está contemplada pero no es prioridad para la compañía.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Algunas acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantienen un atractivo potencial de revalorización por las perspectivas de crecimiento, mejora de resultados y nuevos proyectos.

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