Entre estas figura Auna, cuya cotización podría casi duplicarse, con un potencial de valorización de 96% y un precio objetivo de US$ 10.4, según José Carlos Sánchez, strategic equity and research analyst de BNB Valores SAB.

Además, la utilidad por acción podría casi triplicarse en el 2027, de S/ 1.10 a S/ 2.88.Auna busca principalmente reducir su nivel de endeudamiento, señaló Lorenzo Massart, su vicepresidente ejecutivo de estrategia y mercados de capital.

Su índice de deuda neta sobre ebitda se ubica alrededor de 3.7 veces y se busca llevarlo a 3 veces en el mediano plazo.

“Por ello, el mayor flujo de caja que genere será destinado principalmente al desapalancamiento y al fortalecimiento del balance”, precisó el ejecutivo.

Aunque la recompra de acciones está contemplada, no es una prioridad, acotó durante el BVL Investor Day de nuam.

Massart comentó que la compañía mantiene un plan de inversiones de aproximadamente US$ 500 millones junto con el Grupo Sohin en México. A ello se suma el proyecto de la Torre Trecca en Perú, cuya operación está prevista para el 2028.

Inmobiliario

Otra alternativa es Fibra Prime, que busca pasar de US$ 275 millones a hasta US$ 1,000 millones en activos, detalló Jorge Ramos, CIO de la empresa.

Entre las operaciones que podrían impulsar este crecimiento figura la potencial adquisición del Parque Logístico Lima Sur por US$ 145 millones, pendiente de aprobación por el Indecopi. El activo tiene 100% de ocupación.

El certificado de Fibra Prime pasó de US$ 5.44 en agosto del 2025 a US$ 7.15 al 11 de agosto último, mientras que el precio objetivo estimado se ubica en US$ 7.82, proyectó Nabil Jarufe, investment & economic research analyst de Grupo Coril SAB.

La estrategia no apunta a un solo segmento, sino a identificar bienes con los que pueda generar valor mediante una gestión activa, detalló Ramos.

Además, el ingreso de Fibra Prime a la tabla de valores referenciales de la BVL abre una posibilidad para los inversionistas: sus certificados pueden utilizarse como garantía en operaciones de reporte, mientras el tenedor aún recibe dividendos.

Potencial

El potencial de subida de Ferreycorp, es más moderado, de 8.9%, hasta un precio objetivo de S/ 4.70, prevé Julio Vargas, research analyst de Seminario SAB.

La compañía da prioridad a su política de dividendos y en los últimos años ha distribuido el máximo establecido, equivalente al 60% de sus utilidades netas, con montos de hasta S/ 300 millones, mencionó Milagros Benavides, gerente de la empresa.

El desempeño de la firma está estrechamente vinculado a la minería, que representa entre 60% y 70% de sus ingresos, mientras que el negocio de repuestos y servicios aporta cerca de la mitad de sus ventas, enfatizó.

“Si bien un eventual fenómeno de El Niño podría retrasar algunos proyectos en el corto plazo, vemos oportunidades en un horizonte de 12 a 18 meses, debido a una eventual mayor demanda de maquinaria para descolmatación de ríos, defensas ribereñas, reconstrucción e infraestructura”, expresó la ejecutiva.

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SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.

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