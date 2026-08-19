Auna reportó un crecimiento de 8% en sus ingresos en Perú durante el segundo trimestre del 2026, impulsado por nuevas membresías, una mayor atención de pacientes dentro de su red y una mayor participación de cirugías de alta complejidad.

En paralelo, la compañía anunció durante su conferencia de resultados que, después del cierre del trimestre, tomó posesión de una nueva instalación clínica en Lima Sur. El establecimiento contará con 30 camas y permitirá ampliar su capacidad para realizar cirugías y tratamientos de quimioterapia.

Auna prevé que la nueva sede entre en operación entre fines del 2027 e inicios del 2028. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de activos ligeros. La compañía no precisó el nombre ni la ubicación exacta de la instalación.

A nivel consolidado, la compañía también registró un crecimiento de 9% en sus ingresos, a tipo de cambio constante, durante el segundo trimestre. Sin embargo, su EBITDA ajustado cayó 9% frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa atribuyó la menor rentabilidad a presiones temporales sobre sus márgenes en México y Colombia, así como a impactos relacionados con procesos de facturación de años anteriores en Perú.

Facturaciones pendientes y mayor actividad

Auna explicó que mantiene negociaciones abiertas para conciliar facturaciones y cuentas por cobrar de años anteriores en Perú. Estos asuntos generaron impactos en los resultados del trimestre y la compañía espera cerrar las negociaciones pendientes durante el 2026.

Durante el segundo trimestre, los ingresos de Auna en Perú crecieron 8%, mientras la utilización de su capacidad instalada alcanzó el 83%. (Foto: Archivo)

En paralelo, señaló que viene realizando cambios en sus procesos internos de facturación y cobranza, con el objetivo de reducir este tipo de impactos hacia adelante.

La compañía también reportó una utilidad neta ajustada de S/ 40 millones durante el segundo trimestre. Frente al mismo periodo del año anterior, el resultado estuvo influido principalmente por una reducción de S/ 61 millones en las ganancias por tipo de cambio, luego del reajuste de las coberturas vinculadas a su deuda.

Otros indicadores de la operación peruana también mostraron avances. La utilización de la capacidad instalada alcanzó el 83%, mientras que Oncosalud incrementó 11% sus ingresos y 6% el número de membresías.