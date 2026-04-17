La plataforma de servicios de salud Auna registró un fuerte crecimiento en Perú durante el primer trimestre de 2026, con un aumento en atenciones de emergencia, cirugías y afiliados, además de un mayor uso de su capacidad hospitalaria. Conoce los resultados del negocio en el país y sus planes.

De acuerdo con sus indicadores operativos preliminares para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, en Perú los tratamientos de emergencia alcanzaron los 45,485,000 en el primer trimestre, frente a los 37,866,000 del mismo periodo del año anterior.

En paralelo, las cirugías crecieron de 5,360,000 a 5,851,000 intervenciones, mientras que la utilización de la capacidad hospitalaria se elevó a 76.3%, por encima del 74% registrado un año antes.

El avance también se evidenció en el número de afiliados a OncoSalud, que alcanzó los 1,439,781 al cierre de marzo de 2026, frente a 1,364,710 del mismo periodo del año anterior.

Planes de expansión en Perú

Este desempeño se da en un contexto de crecimiento de la compañía en el país. En entrevista exclusiva de Diario Gestión, el gerente general de Auna Perú, Vicente Checa, señaló que la firma superó los US$ 1,300 millones en ingresos a nivel regional en 2025 y prevé mantener esa tendencia en 2026. Asimismo, el ejecutivo destacó que la estrategia está enfocada en la prevención y en ampliar el acceso a servicios de salud para más peruanos.

OncoSalud superó 1.4 millones de afiliados en Perú, en medio del crecimiento de Auna en 2026.

En esa línea, la compañía busca fortalecer especialidades como oncología, cardiología, traumatología y neurología, con énfasis en tratamientos de alta complejidad. Además, la red —que cuenta con 14 sedes en el país— evalúa nuevas inversiones en Lima con miras a ejecutarlas entre 2027 y 2028 .

“Se viene una inversión importante en Lima y estamos en etapa de evaluación”, adelantó Checa.

Auna también impulsa el uso de tecnología en sus servicios, incluyendo inteligencia artificial, telemedicina y atención a domicilio, con el objetivo de ampliar su cobertura a nivel nacional.

En paralelo, avanza en proyectos como la rehabilitación de la Torre Trecca, en el centro de Lima , en el marco de una asociación público-privada con EsSalud, orientada a ampliar el acceso a servicios de salud de mayor complejidad.

La capacidad hospitalaria de Auna en Perú alcanzó 76.3% en 2026.

Resultados en la región

A nivel regional, Auna —con operaciones en México, Perú y Colombia— reportó resultados mixtos durante el primer trimestre de 2026.

Mientras en Perú y Colombia se registraron incrementos en atenciones de emergencia y cirugías, en México los tratamientos de emergencia disminuyeron frente al mismo periodo del año anterior.

En Colombia, las atenciones de emergencia alcanzaron los 38,077,000, con una utilización de la capacidad hospitalaria de 79.3% y más de 3 millones de personas protegidas al cierre del trimestre.

Este desempeño confirma el crecimiento sostenido de la demanda de servicios de salud en Perú y refuerza el posicionamiento del país como uno de los mercados clave para la expansión de Auna en la región.