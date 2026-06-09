Con ello, la Universidad Científica del Sur se convierte en la primera institución académica del Perú en integrar la cirugía robótica de manera estructural a su currícula médica . Para lograrlo, destinó una inversión superior a los S/ 16 millones (más de US$ 4.6 millones) en dos frentes, según explicó a Gestión Jordi Grau, vicerrector de Ciencias de la Salud de la universidad: el acondicionamiento de ambientes con requisitos técnicos específicos para albergar tecnología robótica, y la adquisición de equipos de simulación y realidad aumentada.

Entre estos últimos destacan el SimNow y el Robotic Mentor , simuladores de realidad virtual que permiten a los futuros cirujanos aprender, practicar y perfeccionar las habilidades necesarias para realizar cirugías con el sistema robótico Da Vinci . Un entrenamiento que, hasta hace muy poco, era territorio exclusivo de las clínicas privadas del país.

"La cirugía robótica en el Perú no existía hasta hace pocos años. Son plataformas que nos permiten entrenar a nuestros cirujanos específicamente en cirugía robótica, a nuestras enfermeras en la asistencia, y a todo el personal que rodea un centro quirúrgico“, aclaró.

La Universidad Científica del Sur invirtió más de S/16 millones en infraestructura, simuladores y tecnología de cirugía robótica para formación médica especializada. Foto: Andina

¿Dónde estarán ubicados los equipos?

La infraestructura robótica estará asentada el campus de Villa El Salvador , el más antiguo y el de mayor población estudiantil de la Científica del Sur.

Grau detalló que se ha acondicionando dos ambientes dentro del edificio de salud de la institución, que ya cuenta con un ecosistema digital en construcción: laboratorios de flujo digital para estomatología y otras carreras, y el reconocido Cadaver Lab, un anfiteatro que utiliza muestras biológicas humanas para entrenar procedimientos lo más cercano posible a una intervención real.

El primero de los nuevos ambientes, comentó el vocero, tiene cerca de 55 a 60 metros cuadrados —casi el doble de lo que exige la norma técnica para una sala quirúrgica en el Perú— y alojará tres simuladores de cirugía robótica de Intuitive, la marca líder en esta tecnología y fabricante del sistema Da Vinci . El segundo estará destinado al robot completo: no solo las consolas de simulación, sino el equipo íntegro con sus cuatro brazos, la torre de visión y la consola del cirujano.

LEA TAMBIÉN Cuando la realidad virtual se usa en la educación médica: el caso de la peruana Simtryx

"Estamos poniendo tres simuladores en este ambiente y, además, vamos a acondicionar un espacio al costado donde lo que pretendemos es poner ya el robot completo, como se conoce, con los cuatro brazos, la torre de visión y la consola del cirujano. Los equipos ya están en el campus desde hace dos semanas“, añadió. El pasado lunes 25 de mayo se entregó oficialmente los ambientes acondicionados, con lo cual están listo para operar.

"La idea es hacer workshops o actividades hands-on donde no entra mucha gente, pero esto se transmite en tiempo real al auditorio, donde pueden haber más de 100 personas interactuando, inclusive con audio, con el cirujano principal“, acotó.

Jordi Grau, vicerrector de Ciencias de la Salud, señaló que el objetivo es evitar que médicos peruanos tengan que viajar al extranjero para capacitarse en esta tecnología. Foto: Científica del Sur

¿A quiénes se capacitarán en cirugía robótica?

La inversión realizada por la universidad Científica del Sur no apunta a los estudiantes de pregrado, aclaró el vicerrector . “La cirugía robótica no es, necesariamente, una competencia que deba desarrollar un estudiante de medicina de pregrado. Como universidad, nosotros formamos médicos generales y médicos cirujanos. Y un médico cirujano, en esa etapa, no realiza cirugías mayores, mucho menos una cirugía robótica”, dijo.

En ese sentido, precisó que la inversión en esta tecnología está orientada a la formación especializada. “ Esta inversión está enfocada en desarrollar competencias en los residentes, es decir, médicos que ya están cursando una especialidad ”, remarcó.

Incluso, añadió, el entrenamiento alcanza a cirujanos ya colegiados y con registro nacional de especialidad , quienes necesitan capacitarse para utilizar la medicina robótica. “En el currículo actual de especialidades como cirugía general, cirugía de abdomen o urología, la cirugía robótica todavía no está incorporada de manera formal”, expresó.

LEA TAMBIÉN Científica del Sur con financiamiento de US$22 mllns para cuarto campus

El especialista mencionó que esta situación también involucra a entidades como el Consejo Nacional de Residentado Médico (Conareme), encargado de supervisar las mallas curriculares de las especialidades médicas. “La tecnología llegó al Perú, aunque en el mundo ya tiene entre 12 y 15 años de desarrollo. Y lo que ocurre ahora es que muchos cirujanos quieren utilizarla porque representa beneficios para el paciente, pero aún no cuentan con las capacidades técnicas necesarias”, afirmó.

La universidad lanzará una maestría en cirugía robótica, además de diplomados y certificaciones dirigidas a médicos especialistas y cirujanos. Foto: GEC

¿Nuevos programas de capacitación a la vista?

Con esta nueva infraestructura, el siguiente paso de la universidad será abrir programas de especialización orientados exclusivamente a la cirugía robótica. “Si esta tecnología funciona, aporta valor y es lo que hoy exige el mercado, no tendría sentido limitarla únicamente a nuestros estudiantes. Iría en contra de nuestros valores como médicos”, acotó.

En esa línea, la casa de estudios prepara una oferta académica de posgrado que incluirá distintos formatos de capacitación. El programa principal será una Maestría en Cirugía Robótica, cuyo lanzamiento está previsto para junio y que tendría una duración aproximada de 24 meses .

“Esta maestría otorgará el grado de maestro en el dominio, uso e intervención de cirugía robótica. Hemos identificado que existe una expectativa muy alta en el sector salud: en una primera convocatoria podríamos tener más de 100 cirujanos interesados”, adelantó.

El directivo explicó que no todos los médicos requerirán cursar una maestría completa. Por ello, la universidad también evalúa ofrecer programas más cortos, como diplomados, fellowships y certificaciones técnicas desarrolladas junto con la casa matriz de la tecnología robótica .

“Hay cirujanos que, por el momento profesional en el que se encuentran, solo necesitan certificarse para poder operar con el robot. Detrás de esto existe todo un proceso de entrenamiento: horas de práctica en simuladores, evaluaciones y validaciones antes de utilizar el equipo en una cirugía real”, detalló.

La apuesta, afirmó Grau, responde a una necesidad concreta del sistema de salud peruano. “No podemos seguir formando al médico del futuro con tecnología del siglo pasado”, señaló. En su opinión, el avance de la cirugía robótica obliga a actualizar las competencias de los programas de residentado médico y a estrechar el vínculo entre la academia y el sistema sanitario.

LEA TAMBIÉN Universidad Científica del Sur planea abrir cuarta sede y sumar nuevas carreras el 2024

“La academia no puede mantenerse al margen mientras el sistema de salud evoluciona. Tenemos que anticiparnos a lo que viene y preparar profesionales capaces de responder a esas nuevas demandas”, indicó. Además del impacto académico, la universidad busca convertir al Perú en un polo regional de capacitación médica . Según Grau, ya existen acercamientos con hospitales públicos, Fuerzas Armadas y clínicas privadas interesadas en utilizar estas instalaciones para entrenamiento e investigación.

“Sería ideal que un médico peruano ya no tenga que viajar al extranjero para capacitarse en cirugía robótica. Queremos ofrecer aquí un nivel de formación comparable al de los mejores centros de Estados Unidos o Europa”, remarcó.

La universidad mantiene actualmente convenios con instituciones como EsSalud, el Ministerio de Salud, hospitales de las Fuerzas Armadas y grupos privados como Auna, San Pablo y Clínica Internacional, que ya participan en programas conjuntos de capacitación médica. “Hoy el reto no es solo adquirir robots quirúrgicos. El verdadero desafío es contar con profesionales capacitados para utilizarlos de manera segura”, concluyó.