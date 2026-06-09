La Universidad Científica del Sur implementará el primer centro universitario de simulación en cirugía robótica del país. Foto: Científica del Sur
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Karen Guardia Quispe
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Más allá de los robots que bailan en campañas presidenciales o custodian centros comerciales, hay una tecnología que avanza en silencio y que está llegando, de a pocos, al Perú: la medicina robótica, usada principalmente para cirugías de alta complejidad. En el país, la Clínica Internacional —perteneciente al Grupo Breca— ha sido una de las instituciones pioneras en contar con un equipo de esta envergadura. Pero a partir de este año ya no estará sola: la Universidad Científica del Sur, del Grupo Educa_D, se suma a esta apuesta tecnológica.

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