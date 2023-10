Gonzalo Dextre, CEO del Grupo Educa_D y de la Ucsur, señaló que esta universidad ha invertido en los últimos años en la apertura de la sede de Lima Norte (US$ 30 millones) y Ate (US$ 15 millones). Sin embargo, el despliegue no se detendrá, rumbo a un objetivo mayor.

“La universidad nace con la intención de ser importante en América Latina y no solo en Perú. Para ello, necesitamos un nivel de alumnado, una proyección de carreras y una capacidad de producción de investigación mucho más grandes, comparados a pares de Brasil y México, y las más grandes del Perú”, comentó a Gestión.

En ese sentido, Dextre aseguró que los resultados financieros de los recientes proyectos y el actual nivel de endeudamiento les permitirán la construcción de un cuarto campus para expandirse a Lima Moderna. Así, anunció que la nueva sede se ubicará en Surquillo y empezará a operar el 2024, tras una inversión de US$ 30 millones en su primera etapa.

“La sede de Lima Moderna atenderá a Surco, Miraflores y San Isidro. Debe ser un campus capaz de competir con la oferta educativa que ya existe en esos distritos. El paquete de carreras comprenderá todas las importantes y las nuevas enfocadas en el área empresarial”, declaró.

También se apunta a cubrir la demanda educativa fuera de Lima. Si bien las actuales sedes ya reciben a jóvenes de otras provincias, el ejecutivo anticipó que abrirían un campus más allá de la capital entre el 2026 y 2027.

Hacia el área empresarial

En la actualidad, la Ucsur enfoca su oferta educativa de pregrado en las carreras de salud y medio ambiente. Sin embargo, Dextre también ve espacio para replicar en el área empresarial la presencia ganada en esos otros campos del conocimiento.

Para lograrlo, anunció la incorporación de nueve carreras para el primer semestre del 2024. Entre ellas, economía y finanzas, economía y negocios internacionales, ingeniería de software e ingeniería industrial, dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales. De esa manera, competirán frente a instituciones como la Universidad del Pacífico o Esan, entre otras.

“Las nuevas carreras nos deberían ayudar a consolidar nuestro posicionamiento en áreas vinculadas a empresas, queremos seguir ampliando nuestra fortaleza en nuevos espacios”, expresó.

En tanto, también sumarán las carreras de pregrado de comunicación y marketing, comunicación audiovisual, diseño profesional gráfico, arquitectura de interiores y ciencias políticas, en la Facultad de Ciencias Humanas. En posgrado, apuntarán a vincularse con sectores productivos como la agroindustria y alimentos, a través de nuevos programas.

La Ucsur prevé crecer entre 15% y 20% en alumnos e ingresos el 2023 y sostener el mismo avance en los próximos tres a cinco años, apoyada por sus nuevas sedes y carreras. El campus de Villa El Salvador es el primero y más grande de la Ucsur, con más de 100,000 m2.

Los planes para Sise

Consultado por los planes para Sise, Dextre indicó que las perspectivas para esta red de institutos apuntan a ampliar las carreras vinculándose más a las áreas de ingeniería y a expandirse fuera de Lima. En la actualidad, la institución educativa tiene 13 sedes en la capital.

“El instituto ha sorteado retos como la pandemia y otros con su oferta de carreras y ahora está expectante de continuar con el crecimiento”, anotó. Sise cumple 40 años de funcionamiento el 2023.

Durante el presente año, Dextre afirmó que el instituto registra los mejores resultados de su operación en alumnos e ingresos.

¿Otros desarrollos?

El Grupo Educa_D ve espacio para nuevas actividades, pero en el corto plazo no contempla el desarrollo de nuevas marcas o negocios como colegios. En este momento, el holding tampoco estudia alguna adquisición de empresas.

