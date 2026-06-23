El talón de Aquiles de la BVL es su profundidad y liquidez. Foto: Freepick. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En los últimos años, las personas ganaron protagonismo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en un país donde el mercado financiero está lejos de ser masivo, ¿cuál es el balance?

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