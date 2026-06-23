“El inversionista retail representa hoy el 5% del volumen (negociado), esa tendencia es algo que va a seguir creciendo”, afirmó Miguel Ángel Zapatero, gerente general del Grupo BVL.

“En los últimos dos a tres años a la bolsa también han entrado más de 150,000 nuevos inversionistas. Eso es bastante significativo para una bolsa que en prepandemia tenía 2,500 nuevos inversionistas al año”, añadió.

El ejecutivo detalló que esos nuevos inversionistas son relativamente jóvenes, la mitad de menos de 40 años; descentralizados, pues el 50% es de fuera de Lima, y más del 40% son mujeres.

Miguel Ángel Zapatero, gerente general del Grupo BVL. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec.

Catalizador

El gran catalizador para el ingreso de inversionistas minoristas a la plaza limeña no fueron los incentivos tributarios (la tasa del impuesto a la renta sobre valores mobiliarios es de 6.5% sobre la ganancia de la operación), sino la tecnología, aseveró. Así, cada vez más casas de bolsa han implementado plataformas web y aplicativos.

La inteligencia artificial ha sumado mucho a la calidad de la información que envían las corredoras bursátiles a sus clientes, pues puede haber ocasiones en que se debe procesar una gran cantidad de datos rápidamente (como tras la segunda vuelta de las elecciones), comentó Pablo Leno, gerente general de Renta 4 SAB.

Los aplicativos y las plataformas facilitan significativamente la inversión en la bolsa y han reforzado la decisión de entrar a ese mercado, sin miedos ni complejos, a probar la apuesta por las acciones, en lugar de alternativas más tradicionales en bancos y fondos mutuos.

Nuam

El talón de Aquiles de la BVL, sin embargo, es su profundidad y liquidez. Y una manera de enfrentar esa limitante es con la integración regional con las plazas de Chile y Colombia, que junto a la limeña conforman el holding nuam.

“El proyecto más importante para integrar Perú a la plataforma regional es la Cámara de Compensación. Es un proyecto que ya está en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), y está un poquito dormido, la verdad, y el tiempo nos gana. Con la bisagra que es el cambio de Gobierno, ya es imprescindible que las normas habilitantes comiencen a darse en el inmediato corto plazo”, manifestó Zapatero durante el Market & Investments Summit 2026.

“De otro modo, corremos el riesgo de volvernos la tercera rueda (de nuam)”, agregó.

Tal como explicó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, en una entrevista con Gestión, una vez que se introduzca la referida cámara los reguladores estarán listos para dar el visto bueno a las operaciones integradas de renta variable. Es decir, para que un peruano, por ejemplo, pueda comprar acciones de la bolsa colombiana o chilena.

Sin embargo, se requiere de la Cámara de Compensación que permita asegurar los pagos a la contraparte (vendedor).

Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam exchange FOTOS: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC

Emisiones

Zapatero también mencionó que, en un contexto en el que la liquidez del mercado se redujo por los retiros de las AFP, las emisiones de títulos de deuda largo plazo –como bonos– han disminuido. Sin embargo, al mismo tiempo, se observan más emisiones a corto plazo y nuevas empresas que colocan sus instrumentos, a ese periodo, para financiarse, acotó.

“Vemos un ciclo muy expectante donde muchos de los estructuradores están hablando con compañías para expandir sus planes. Con un poquito de estabilidad, con estas condiciones, cambios tecnológicos y nuevas tendencias, podemos tener un ciclo bastante positivo en los siguientes años, por lo menos en las estadísticas de la Bolsa de Lima, en la liquidez, por ejemplo”, añadió.

Compra

La liquidez es un aspecto relevante para los inversionistas. Así, la disponibilidad del producto (acción) representa entre el 70% y 80% de la decisión de compra, refirió Miguel Ángel Zapatero, de la BVL, quien comentó que por ese motivo la plaza limeña trabaja en impulsar los creadores del mercado.