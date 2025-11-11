El empresario hizo un traspaso de acciones tipo A, privilegiadas, a las cuatro fundaciones de su familia. (Foto: AFP)
Redacción Gestión
Berkshire Hathaway, en 2026 y va a acelerar la transferencia de sus acciones a las fundaciones filantrópicas de sus hijos.

Buffett (Nebraska, 1930) publicó una carta con motivo del Día de Acción de Gracias, que prevé repetir cada año, y explicó que ya no escribirá más el informe anual de su empresa ni intervendrá en las reuniones de inversores, sino que se “quedará en silencio”.

El apodado ‘Oráculo de Omaha’ por su tino inversor reveló a principios de este año que el ejecutivo Greg Abel será su sucesor pero se mantendrá activo hasta la transición, de hecho, asegura que se encuentra “bien” y que va a la oficina “cinco días a la semana”.

Warren Buffett traspasa acciones

No obstante, y con cierta dosis de humor, reconoce que tiene una «“ongevidad inesperada” pero “cuando el equilibrio, la vista, el oído y la memoria van en un camino abajo persistentemente, sabes que el Padre Tiempo está en el barrio” y “es invencible”.

Por eso, hoy el empresario hizo un traspaso de acciones tipo A, privilegiadas, a las cuatro fundaciones de su familia y anunció que acelerará el ritmo de entrega de unos 1,500 millones en acciones restantes para que puedan gestionar su patrimonio en vida y con salud.

“Mis hijos están ahora en su mejor época en experiencia y sabiduría, pero tienen que entrar en la edad anciana. Esa fase de luna de miel no durará eternamente”, apostilla.

Oposición a la “riqueza dinástica”

Aún así,

El inversor incluyó en la carta reflexiones sobre su vida y expresó, como ha hecho otras veces, su oposición a la “riqueza dinástica” o a las personas que quieren hacerse ricas “para que les miren”, y reclamando que ningún directivo con ese talante sea elegido.

Elaborado con información de EFE

