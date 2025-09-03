Aun así, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc. dijo que no cree que dividir el gigante de los alimentos envasados en dos entidades vaya a solucionar sus problemas, según informó Becky Quick de la CNBC el martes.

Un portavoz de Berkshire Hathaway confirmó la veracidad de la información.

Buffett también dijo que Greg Abel, quien se espera que asuma el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway a finales de año, expresó su decepción a Kraft Heinz, informó la CNBC.

La apuesta por Kraft Heinz supone un raro paso en falso para el multimillonario de 95 años.

Los productos Heinz Kraft se muestran en Stop and Shop en Dobbs Ferry, Nueva York, EE.UU., el martes 25 de julio de 2023. Fotógrafo: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

En los últimos años, el fabricante de Heinz Ketchup y Kraft Mac & Cheese ha tenido que lidiar con la inflación y un cambio importante en las preferencias de los consumidores, que se han alejado de los alimentos envasados.

Berkshire redujo el valor de su participación a US$ 8,400 millones, desde los más de US$ 17,000 millones a finales de 2017, lo que supuso un cargo por deterioro de US$ 3,800 millones en el segundo trimestre.

Las acciones de Kraft Heinz habían caído 21% en el último año hasta el viernes.