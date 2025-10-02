Warren Buffett anunció en mayo que se retiraría de la dirección de su grupo empresarial Berkshire Hathaway a finales de 2025.
Warren Buffett anunció en mayo que se retiraría de la dirección de su grupo empresarial Berkshire Hathaway a finales de 2025.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional

Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett alcanzó un acuerdo para comprar el negocio petroquímico de Occidental Petroleum Corp. por unos US$ 9,700 millones en efectivo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.