La operación es la última señal de que Buffett volvió a la caza tras años de abstenerse de grandes adquisiciones y de ir reduciendo progresivamente posiciones relevantes como su participación en Apple Inc.

La transacción se cerrará en el cuarto trimestre, dijo Berkshire el jueves en un comunicado. Las acciones de Occidental cayeron hasta un 4.6%, mientras que los títulos clase B de Berkshire subieron un 0.2%.

OxyChem será la mayor compra de Berkshire desde que adquirió la aseguradora Alleghany Corp. en 2022 por US$ 13,700 millones, según datos compilados por Bloomberg. La reserva de efectivo de Buffett sumaba US$ 344,000 millones al cierre de junio, cerca de un récord.

Se exhibe un cartel afuera de una oficina de Occidental Petroleum en Carlsbad, Nuevo México.

Occidental, que pertenece en torno al 27% a Berkshire, ya había anunciado ventas de activos por casi US$ 4,000 millones desde inicios del año pasado, como parte de su plan para reducir deuda tras su compra por US$ 10,800 millones de CrownRock LP.

La compañía dijo que destinará US$ 6,500 millones de los ingresos de la venta de OxyChem a bajar su deuda principal a menos de US$ 15,000 millones.

“No creo que vayamos a tener más grandes operaciones”, dijo la directora ejecutiva de Occidental, Vicki Hollub. “Cualquier cosa adicional serán transacciones pequeñas. Con esto prácticamente llegamos a donde necesitamos estar”.

OxyChem fabrica productos químicos básicos como cloro e hidróxido de sodio. La venta a Berkshire llega en un momento en que los productores de crudo intentan aumentar la eficiencia para contrarrestar la desaceleración del crecimiento de producción en la Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México —la mayor cuenca de esquisto de Estados Unidos— ahora que los mejores yacimientos ya fueron explotados.

Aunque el acuerdo permitirá a Occidental devolver más capital a los accionistas, su flujo de caja libre futuro podría disminuir porque OxyChem estaba llamado a impulsar el crecimiento, según el analista Leo Mariani, de Roth Capital Partner.

“El negocio químico de OXY también daba una diversificación importante a sus flujos de caja y reducía la intensidad de capital de su negocio, por lo que vemos esta operación como algo que debería reducir su múltiplo de negociación”, dijo.

El acuerdo marca el fin de una larga etapa para Occidental, que entró en el negocio químico hace décadas, pero en los últimos años sufrió una caída en las ventas anuales de esa división.

En agosto, Occidental recortó en alrededor de 15% su previsión anual de ingresos antes de impuestos de OxyChem a un rango de US$ 800 millones a US$ 900 millones por un exceso de oferta de productos clave en el mercado.