Las continuas ventas de acciones de Apple Inc. por parte de Berkshire Hathaway Inc. en el tercer trimestre dejaron la participación del conglomerado en una fracción de su tamaño a principios de año.

Berkshire redujo sus participaciones en el fabricante del iPhone en aproximadamente un 25% en el periodo, después de reducirlas casi a la mitad en el segundo trimestre. Las acciones de Apple ganaron un 10.6% en el periodo finalizado el 30 de setiembre.

Warren Buffett insinuó en la reunión anual de Berkshire celebrada en mayo que las ventas de Apple en el primer trimestre estuvieron motivadas en parte por razones tributarias, y que el gigante tecnológico seguiría siendo la mayor inversión del conglomerado con sede en Omaha, Nebraska.

Eso sigue siendo cierto, aunque la participación de Berkshire en Apple ahora está valorada en US$ 69,900 millones, frente a los US$ 174,300 millones de finales del año pasado, lo que supone una disminución de casi el 60%. Buffett no ha revelado su opinión sobre Apple desde la reunión anual.

Apple se enfrenta a una serie de retos, entre ellos la falta de crecimiento significativo de su emblemático iPhone. La semana pasada, Apple comunicó a los inversionistas que preveía un crecimiento de las ventas inferior a un 5% en el cuarto trimestre, por debajo de las estimaciones para la crucial temporada navideña.

Las ventas en China han caído, mientras que los competidores nacionales han ganado terreno. Los reguladores de ambos lados del Atlántico están intensificando el escrutinio por cuestiones antimonopolio y de competencia. Y Apple se ha quedado rezagada respecto a sus rivales en inteligencia artificial. La semana pasada, Apple presentó actualizaciones de IA para su iPhone, iPad y ordenadores Mac, pero dijo a los clientes que las funciones más esperadas no estarán disponibles hasta diciembre.

“No creo que Warren Buffett se haya sentido nunca muy cómodo con la tecnología”, afirma Jim Shanahan , analista de Edward Jones.

“Las ventas de acciones comenzaron seguramente después de la muerte de Charlie Munger”, dijo Shanahan , refiriéndose al socio de negocios de Buffett que murió en 2023. “Puede darse el caso de que Munger siempre se sintiera mucho más cómodo con Apple que Warren Buffett”.

Otro analista sugirió que las ventas de Apple de Buffett podrían deberse a un simple reequilibrio de cartera.

Cathy Seifert , analista de investigación de CFRA, dijo que la participación de Berkshire en Apple estaba “empezando a convertirse en un porcentaje desmesurado” de su cartera global. “Creo que tenía sentido aligerar un poco esa exposición”.