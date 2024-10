Los nuevos modelos del Mac mini miden menos de la mitad que su predecesor —presentado en 2010 por el entonces director ejecutivo Steve Jobs— lo que los acercan a las dimensiones de un descodificador Apple TV. Además del nuevo chasis, que mide 5 centímetros de alto, los computadores tendrán procesadores M4 y M4 Pro, parte de una ola de actualizaciones del Mac que incorporan esa generación de chips.

Apple programó una semana de anuncios de Mac, que comenzó el lunes con la presentación de un iMac con M4. También acaba de lanzar su nueva plataforma de inteligencia artificial Apple Intelligence para iPhone, iPad y Mac.

Como ya informó Bloomberg News, el nuevo Mac mini incorpora un par de conectores en la parte frontal —similares al Mac Studio de gama alta—, así como una serie de puertos y otras entradas en la parte posterior. El Mac mini sigue siendo plateado, al igual que las generaciones anteriores. Y la empresa promocionó la capacidad del computador para procesar tareas de Apple Intelligence, aunque las versiones anteriores M1 y M2 también son compatibles con el software.

El lunes, Apple presentó otros accesorios que tienen conectores USB-C. Al igual que los modelos anteriores, el Mac mini no viene con teclado, mouse ni trackpad en la caja. El dispositivo de 680 gramos solo incluye un cable de alimentación. Se puede reservar este martes y estará disponible en las tiendas el 8 de noviembre.

Los nuevos modelos de Mac mini reemplazan las versiones con chips M2 y M2 Pro que debutaron a principios de 2023. La edición M4 viene con 10 núcleos cada uno, tanto en su CPU, o unidad central de procesamiento, como en su GPU, o unidad de procesamiento gráfico. Su precio inicial es de US$ 599, igual que el del modelo anterior. También hay una versión de US$ 799 con M4 que duplica el almacenamiento hasta medio terabyte.

La edición M4 Pro, el primer Mac con este chip de gama alta, parte en US$ 1,399, un aumento de US$ 100 con respecto al modelo M2 Pro. La versión básica con ese chip incluye 12 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU, medio terabyte de almacenamiento y 24 gigabytes de memoria. Un modelo de gama alta con 14 núcleos de CPU y 20 núcleos de GPU cuesta US$ 1,599.

Por primera vez, el Mac mini incluye 16 gigabytes de memoria en la versión básica, en línea con los nuevos modelos básicos del iMac y el próximo MacBook Pro. Los modelos Mac mini con el procesador M4 Pro también pueden configurarse con 64 gigabytes de memoria, una novedad para el producto desde que Apple cambió a procesadores internos. Tienen un límite de 8 terabytes de almacenamiento, como las versiones anteriores.