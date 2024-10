Si bien existe preocupación por la valoración después de que el índice S&P 500 registrara repetidamente nuevos récords este año, el fundador de Muddy Waters Capital LLC señaló que las entradas provenientes de fondos de jubilación seguirán siendo un motor clave para nuevas alzas, especialmente para los nombres con mayor ponderación.

“Probablemente valga la pena no pensar demasiado, simplemente cerrar los ojos y comprar probablemente las ‘Siete Magníficas’”, señaló Block en una entrevista con Bloomberg TV, refiriéndose al grupo de acciones de megacapitalización.

LEA TAMBIÉN: Prototipos de Cybercab de Tesla son recibidos con escepticismo

“En los últimos años, he revisado hacia atrás mi carrera como vendedor activista en corto y he hecho los cálculos y he sentido que probablemente podría haber estado” largo en el S&P 500, añadió.

Los comentarios de Block se producen en medio de un renovado optimismo de los inversionistas hacia el grupo de los principales nombres tecnológicos —Tesla Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia Corp. y Meta Platforms Inc.— después de un trimestre mediocre cuando el recorte de tasas de la Reserva Federal estimuló una rotación hacia otros sectores.

El S&P 500 acaba de cerrar una sexta semana consecutiva de ganancias gracias a una serie de sólidos resultados empresariales y a los indicios de que la mayor economía del mundo está resistiendo. El índice de referencia estadounidense ha registrado 47 récords de cierre este año, y casi un tercio de sus componentes alcanzaron máximos de 52 semanas la semana pasada.

Carson Block. Foto: CNBC

“Mientras el mercado laboral de EE.UU. se mantenga razonablemente fuerte –y lo está– no se producirán salidas”, afirmó. “Simplemente se van a seguir viendo entradas, especialmente en los nombres con mayor ponderación del S&P 500″.

Mientras tanto, Block reiteró su aversión hacia China, un mercado que ha estado calificando de “ininvertible”. Escéptico sobre China desde hace mucho tiempo y uno de los vendedores en corto más famosos en lo que respecta a las acciones del país asiático, ha preferido invertir en Vietnam, donde Muddy Waters ha lanzado un fondo exclusivamente a largo plazo.

A pesar del reciente repunte impulsado por el plan de estímulo de Pekín, Block afirma que la gobernanza empresarial, el “capricho” político y las cuestiones geopolíticas siguen siendo grandes obstáculos.

“Desde una perspectiva de mediano a largo plazo, una vez más sigo sin entender cómo tiene sentido comprometer dinero en China”, indicó Block, añadiendo que no tiene una opinión sobre China a corto plazo.

“A fin de cuentas, China, a diferencia de Vietnam, sobre el que tenemos una opinión muy positiva, no siente que realmente necesite capital extranjero. Y no creo que tenga intención de acoger capital extranjero a largo plazo”, afirmó.