La compañía registró filas y tiempos de espera significativos en varias de las principales tiendas minoristas de Apple en todo el mundo, lo que indica un posible buen comienzo para el producto. La compañía presentó la línea iPhone 16 en casi 60 países el viernes, incluidos Estados Unidos, China, India, Australia y Corea del Sur.

El director ejecutivo, Tim Cook, saludó a la multitud en la ubicación de la compañía en la Quinta Avenida de Nueva York junto a la jefa de ventas minoristas de Apple, Deirdre O’Brien. La tienda estaba equipada con luces que imitaban la nueva interfaz luminosa del asistente digital Siri. En otros establecimientos de Apple, incluidos los de Los Ángeles, Australia y China, había filas de gente recogiendo teléfonos pedidos con antelación o apareciendo sin reserva.

El dispositivo no tendrá instalado Apple Intelligence, el esperado software de inteligencia artificial que la empresa lleva promocionando desde junio. Eso significa que los usuarios tendrán que descargar las funciones del software a medida que estén disponibles durante las próximas semanas y meses.

El iPhone 16 Plus de Apple durante un evento en el campus de Apple Park en Cupertino, California, el 9 de setiembre.

Esto ha puesto a Apple en una posición complicada. La empresa ya está promocionando intensamente las funciones de inteligencia artificial, pero algunos consumidores pueden tener dudas sobre la compra de los nuevos teléfonos si no pueden disfrutar de sus beneficios de inmediato.

Dado el fuerte revuelo inicial (aunque en parte esté impulsado por los fanáticos de Apple que hacen fila todos los años), la táctica de marketing puede estar funcionando.

En términos de apariencia y funcionamiento, el nuevo iPhone no supone un gran salto con respecto a los modelos anteriores. Un botón de control de cámara sensible al tacto, que facilita la toma de fotografías y vídeos, es el cambio más notable.

Aun así, Wall Street sigue confiando en que Apple pueda acelerar su crecimiento durante la importante temporada navideña. Los analistas estiman que los ingresos aumentarán un 8% en el trimestre de diciembre, el mejor resultado para ese período desde finales del año calendario 2021.

Apple se prepara para unas fiestas más felices | Se prevé que las ventas se recuperen durante los últimos tres meses del año

La nueva línea incluye dos modelos estándar, el 16 y el 16 Plus, además de los modelos de gama alta Pro y Pro Max. Los pedidos anticipados de los dispositivos comenzaron la semana pasada, antes de que los envíos a las tiendas y a los clientes comenzaran el viernes.

Las primeras unidades que saldrán a la venta funcionarán con el sistema operativo iOS 18, pero Apple Intelligence requerirá una actualización inalámbrica del software iOS 18.1, que se lanzará en octubre. Apple ha equipado sus tiendas minoristas con máquinas llamadas “Presto” que le permitirán a la empresa cargar Apple Intelligence y otras actualizaciones de iOS en el futuro. Eso le permitirá a Apple evitar el escenario habitual en el que los iPhones se venden con software desactualizado.

En los últimos años, los consumidores que pedían teléfonos en la tienda en línea de Apple sufrieron importantes retrasos en los envíos, una señal de que la oferta no satisfacía la demanda. Este año, ese problema ha sido menor, ya sea porque los pedidos son más lentos o porque Apple tiene más teléfonos disponibles.

Los nuevos pedidos de los modelos normales del iPhone 16 se entregarán a principios de octubre, mientras que las versiones Pro llegarán a mediados de mes.

Un asistente usando un Apple Vision Pro con el Apple iPhone 16 Pro durante el evento en el campus de Apple Park.

Apple también presentó este mes los AirPods de gama baja y relojes actualizados. Los nuevos auriculares, denominados AirPods 4, están disponibles en versiones de US$ 129 y US$ 179; el último modelo incluye cancelación de ruido. Esa característica estaba reservada anteriormente para los AirPods Pro de gama alta, que cuestan US$ 249.

Mientras tanto, los últimos relojes inteligentes de Apple no ofrecen una razón importante de actualización. El nuevo Series 10 tiene una pantalla más grande y un diseño más delgado, pero por lo demás se parece al Series 9. El solo cambio de la compañía en el modelo Ultra de gama alta, por su parte, es una opción de color negro. Aun así, los productos podrían atraer a clientes que tienen relojes Apple más antiguos o que son nuevos en la categoría.

El iPhone, los relojes y los AirPods no serán los últimos productos nuevos de Apple en 2024. La compañía también está planeando una importante renovación de los computadores Mac a finales de este año.

Apple llevará su procesador M4 centrado en la IA del iPad a los computadores portátiles MacBook Pro y al escritorio iMac. También está preparando la renovación más significativa del Mac mini en las dos décadas de historia del producto, que incluye un diseño más pequeño y nuevos chips.

