A pesar de la ola de aranceles globales impulsada por la administración de Donald Trump y las ventas masivas que han borrado billones de dólares en las bolsas internacionales, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, ha visto crecer su patrimonio personal.

¿A cuánto asciende la fortuna de Warren Buffett?

El patrimonio de Buffett ha crecido en US$ 11,500 millones durante 2025, logrando alcanzar los US$ 153,500 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Aunque desde el 2 de abril, cuando su fortuna tocó un máximo en cinco años, ha cedido US$ 14,500 millones, el “Oráculo de Omaha” se mantiene como la cuarta persona más rica del mundo y uno de los dos únicos millonarios entre los veinte primeros que han incrementado su riqueza en lo que va del año.

La otra excepción es Françoise Bettencourt Meyers, heredera de L’Oréal, cuya fortuna subió US$ 1,800 millones.

La gran mayoría de los grandes patrimonios sufrió un duro golpe tras el anuncio de aranceles del 10% a nivel mundial. En solo dos sesiones, las 500 personas más adineradas vieron evaporarse más de US$ 500,000 millones. Entre ellas, Elon Musk, aún líder en el ranking, quien perdió US$ 134,700 millones, cayendo por primera vez desde noviembre por debajo de los US$ 300,000 millones.

Berkshire Hathaway, el holding de Buffett, ha resistido mejor que el mercado: sus acciones han caído un 8.8% desde el 2 de abril, frente al 10.7% del S&P 500. Este desempeño relativo se explica por la diversificación de sus negocios en seguros e inmobiliario, sectores menos expuestos a la guerra comercial.

Para protegerse, Buffett ha ido ajustando su cartera: redujo su posición en Apple y bajó su participación en Bank of America por debajo del 10%, dos de las compañías más golpeadas desde el anuncio de los aranceles (con descensos de 18.7% y 14.4% respectivamente).

La capacidad de Buffett para enfrentar la volatilidad y sus movimientos defensivos en el portafolio refuerzan su reputación como uno de los inversores más sólidos en tiempos de incertidumbre. Mientras el mundo se enfrenta a una nueva ronda de fricciones comerciales, el magnate de 94 años sigue consolidando su legado y su fortuna.