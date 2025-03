Hace 20 años, Melinda French Gates recibió un consejo de Warren Buffett que, aunque simple, terminó marcando un antes y un después en su vida profesional. En un mundo donde las demandas laborales pueden ser abrumadoras, aprender a decir “no” y establecer límites es clave para el éxito. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Buffett a la filántropa? Y, ¿cómo este consejo la ayudó a redefinir su enfoque en el trabajo?

French Gates, reconocida filántropa y exesposa de Bill Gates, ha dedicado gran parte de su vida a impulsar iniciativas de salud, equidad de género y educación a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Por su parte, Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia y CEO de Berkshire Hathaway, es conocido no solo por su aguda visión financiera, sino también por su filosofía de vida basada en la simplicidad y la toma de decisiones estratégicas.

Melinda French Gates nunca olvidó un consejo profesional que le dio Warren Buffett. | Crédito: Ludovic MARÍN / AFP

Ambos han trabajado juntos en iniciativas filantrópicas, y fue en este contexto donde Buffett compartió con French Gates un consejo que marcaría un punto de inflexión en su forma de abordar su vida profesional y personal.

El consejo de Warren Buffett que marcó a Melinda French Gates

French Gates recordó en una entrevista con LinkedIn News que Buffett le dio un consejo clave: “Warren Buffett nos dijo una vez: ‘Encuentra tu objetivo en lo que estás trabajando y deja que las otras cosas se desvanezcan. Te sentirás mejor si mantienes tus talentos en ese objetivo y sigues trabajando en esos temas, y te sentirás menos mal por dejar que otras cosas se desvanezcan’”, contó. “Y creo que es cierto”, añadió.

La reconocida filántropa mencionó que recibió ese consejo de Buffett en los inicios de la Fundación Gates, la organización filantrópica que fundó junto a su exesposo Bill Gates en el año 2000.

Warren Buffett es considerado uno de los inversionistas más exitosos de la historia. | Crédito: Johannes Eisele / AFP

Actualmente, French Gates ve el consejo de Buffett como una regla esencial para definir límites en el ámbito laboral, afirmó.

“Usar el tiempo de manera eficaz a veces significa dar un “no” firme a proyectos que parecen difíciles de rechazar, o incluso a pedidos de seres queridos”, indicó French Gates: “He aprendido que decir “no” con anticipación es importante. Si sabes que es un no de inmediato, no te demores en decirlo, simplemente di que no. La claridad te ayuda a ti y a ellos”.

