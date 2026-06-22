Sky anunció la incorporación de Cajamarca y Talara a su red de destinos en Perú, como parte de su estrategia de expansión en el mercado doméstico. Con estas nuevas rutas, la aerolínea alcanzará 17 destinos nacionales y proyecta incrementar en alrededor de 10% la cantidad de pasajeros transportados en el país durante 2026.

La ruta Lima-Cajamarca iniciará operaciones el 1 de septiembre con vuelos diarios. La compañía estima transportar alrededor de 9,000 pasajeros al mes en este trayecto, orientado tanto al segmento corporativo como al turístico.

En tanto, la conexión entre Lima y Talara comenzará el 2 de octubre y tendrá un carácter estacional hasta el 28 de febrero de 2027. Sky iniciará la operación con cuatro frecuencias semanales, que aumentarán a cinco en noviembre y llegarán a un vuelo diario durante la temporada alta de verano, entre diciembre y febrero. La aerolínea proyecta movilizar más de 30,000 pasajeros durante toda la temporada.

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky en Perú, destacó que las nuevas rutas forman parte de la apuesta de la compañía por seguir ampliando su presencia en el mercado local. “La incorporación de Cajamarca y Talara es reflejo de nuestra apuesta por el mercado peruano, donde seguimos viendo oportunidades para continuar creciendo”, afirmó.

Sky proyecta aumentar en alrededor de 10% la cantidad de pasajeros transportados en el mercado peruano durante 2026 tras sumar nuevas rutas y el próximo inicio de operaciones en Chiclayo. (Foto: Sky)

Según el ejecutivo, Cajamarca permitirá fortalecer la oferta hacia una región con actividad minera, agropecuaria y corporativa, mientras que Talara responde al incremento de la demanda de viajes hacia los principales destinos turísticos de playa del norte del país, como Máncora, Vichayito, Los Órganos y Punta Sal.

Expansión de la red doméstica

Las nuevas rutas se suman a la próxima apertura de operaciones en Chiclayo, programada para el 13 de julio. Con la incorporación de Chiclayo, Cajamarca y Talara, Sky alcanzará 17 destinos nacionales y continúa fortaleciendo su presencia en el mercado doméstico peruano, donde busca consolidarse como la segunda aerolínea del país.

La compañía proyecta que estas incorporaciones le permitan incrementar en alrededor de 10% la cantidad de pasajeros transportados en Perú durante 2026. Los pasajes para las nuevas rutas estarán disponibles con tarifas promocionales hasta el 26 de junio.

Con estas incorporaciones, Sky amplía su cobertura en regiones vinculadas tanto a actividades productivas como al turismo. La expansión también se produce en un contexto en el que las aerolíneas continúan reforzando sus redes domésticas para captar una mayor demanda de viajes dentro del país y aprovechar el crecimiento del tráfico aéreo nacional.