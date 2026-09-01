La aerolínea JetSmart Perú anunció el lanzamiento de una nueva conexión entre Lima y Punta Cana, con escala en Medellín, que empezará a operar en noviembre de 2026.
Según indicó la aerolínea, la ruta permitirá viajar al Caribe con escalas de hasta dos horas y bajo el modelo de bajo costo de la aerolínea.
Los vuelos de ida tendrán dos frecuencias semanales en noviembre, tres en diciembre y enero, y dos nuevamente en febrero. En tanto, los de regreso operarán todos los días desde el inicio de la ruta.
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La nueva oferta estará respaldada por el aumento de vuelos entre Lima y Medellín, que pasarán de 7 a 10 frecuencias semanales en enero y febrero de 2027.
La aerolínea indicó que también modificará sus frecuencias para mejorar las conexiones desde Lima hacia Río de Janeiro, vía Santiago o Buenos Aires.
Desde el 14 de diciembre de 2026, la ruta Lima-Buenos Aires tendrá 12 vuelos semanales, en lugar de los 7 actuales. En tanto, el tramo Lima-Santiago aumentará de 7 a 21 vuelos semanales durante enero y febrero de 2027.
“Con estas rutas, JetSmart sigue ampliando la conectividad internacional del Perú. Cada frecuencia que sumamos acerca al país al Caribe y a Sudamérica”, señaló Francesca Luna, Country Manager de la empresa.
JetSmart inició operaciones en Perú en junio de 2022 y cuenta con 13 rutas desde Perú, 7 nacionales y 6 internacionales. En la región, opera más de 90 rutas en 9 países de Sudamérica y el Caribe.