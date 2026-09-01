La aerolínea JetSmart Perú anunció el lanzamiento de una nueva conexión entre Lima y Punta Cana, con escala en Medellín, que empezará a operar en noviembre de 2026.

Según indicó la aerolínea, la ruta permitirá viajar al Caribe con escalas de hasta dos horas y bajo el modelo de bajo costo de la aerolínea.

Los vuelos de ida tendrán dos frecuencias semanales en noviembre, tres en diciembre y enero, y dos nuevamente en febrero. En tanto, los de regreso operarán todos los días desde el inicio de la ruta.

La nueva oferta estará respaldada por el aumento de vuelos entre Lima y Medellín, que pasarán de 7 a 10 frecuencias semanales en enero y febrero de 2027.

La aerolínea indicó que también modificará sus frecuencias para mejorar las conexiones desde Lima hacia Río de Janeiro, vía Santiago o Buenos Aires.

Desde el 14 de diciembre de 2026, la ruta Lima-Buenos Aires tendrá 12 vuelos semanales, en lugar de los 7 actuales. En tanto, el tramo Lima-Santiago aumentará de 7 a 21 vuelos semanales durante enero y febrero de 2027.

“Con estas rutas, JetSmart sigue ampliando la conectividad internacional del Perú. Cada frecuencia que sumamos acerca al país al Caribe y a Sudamérica”, señaló Francesca Luna, Country Manager de la empresa.

JetSmart inició operaciones en Perú en junio de 2022 y cuenta con 13 rutas desde Perú, 7 nacionales y 6 internacionales. En la región, opera más de 90 rutas en 9 países de Sudamérica y el Caribe.