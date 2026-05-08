Después de seis meses en que el Lote VI, en Talara (Piura) mantuviera paralizadas sus operaciones de producción petrolera por falta de contrato, finalmente se firmó el acuerdo contractual que permite retomar su actividad.

Vale recordar que las operaciones se detuvieron en octubre del 2025 al vencer el contrato temporal de explotación que mantenía Petroperú, por lo cual durante más de 180 días el lote dejó de producir un promedio de 1,358 barriles diarios de crudo, generando pérdidas económicas y desempleo en la región.

Este viernes Perupetro informó que suscribió contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en ese lote con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy.

Inversión en la primera década

Ese acuerdo, según esa agencia estatal, contempla una inversión aproximada de 300 millones de dólares durante los primeros diez años, cifra que podrá incrementarse según el desarrollo de las operaciones.

Esta suscripción se realiza tras la promulgación del Decreto Supremo N° 004-2026-EM, el pasado 28 de abril, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó a Perupetro S.A. la firma de dicho contrato.

Lote permaneció más de seis meses paralizados por falta de contrato (Foto: Andina)

La agencia aseguró que la suscripción del Contrato de Licencia del Lote VI, con una vigencia de 30 años, permitirá reactivar las operaciones petroleras y generar beneficios económicos y sociales.

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Trabajos obligatorios

El programa de trabajo obligatorio para los primeros 10 años contempla la ejecución de 120 reacondicionamientos de pozos, la perforación de 323 pozos de desarrollo y la perforación de 40 pozos exploratorios, para el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos.

Estas actividades -anotó Perupetro- permitirán desarrollar aproximadamente 22.8 millones de barriles de petróleo y 42.5 billones de pies cúbicos de gas durante el periodo del contrato.

El gerente general de Perupetro S.A. Pedro Arce, indicó que la reactivación del Lote VI significa empleo, desarrollo para las comunidades del entorno, generación de ingresos.

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“Hoy no solo firmamos un Contrato sino un compromiso para poner en valor el potencial de nuestros recursos y demostrar que, a pesar de los obstáculos, estamos firmes en nuestra misión de impulsar la reactivación del sector hidrocarburos en el país”, manifestó Arce durante la ceremonia de suscripción.

Buscan se firme más de un contrato al año

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, saludó la suscripción del nuevo Contrato de Licencia e indicó que se requiere dinamizar las inversiones en el sector, para asegurar que se firme más de un contrato al año.

Indicó que su despacho está comprometido en impulsar la reactivación de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética del país.

Asimismo, el representante de SPT Energy, Ethan Wu, manifestó el compromiso de la empresa de operar bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

Asimismo, destacó que trabajarán de la mano con la comunidad de Talara para convertir al Lote VI en un referente de la producción petrolera nacional.

La ceremonia de suscripción del Contrato de Licencia también contó con la presencia de la Cónsul General Honoraria de la República de Singapur, Luzmila Zanabria y del gerente general de Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., Gong Bencai.