Santiago de Chile.- La industria aérea enfrenta un contexto desafiante. Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, advirtió a Gestión que el incremento en el precio del combustible de aviación comenzaría a reflejarse con mayor fuerza en los precios de los pasajes en los próximos meses.

Recordó que el crudo ha subido alrededor de 40%, pero el costo de refinación se ha triplicado, lo que ha llevado a que el combustible de aviación se encarezca más del doble.

Este impacto será particularmente relevante en rutas de mayor distancia, donde el peso del combustible en la estructura de costos es más significativo. “Las rutas largas van a estar más afectadas y eso inevitablemente va a influir en precios. La gran interrogante es cómo reaccionará la demanda”, sostuvo.

Hay que recordar que la guerra en el Medio Oriente ha traído vaivenes sobre el precio del petróleo. En lo que va de abril, según la información que recopila el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el barril de petróleo alcanzó un precio promedio de US$ 100 (West Texas Intermediate - WTI), muy por encima de los meses previos y, por supuesto, de los años anteriores.

EE.UU. impuso semanas atrás un bloqueo naval e Irán amenazó con obstruir la exportación de petróleo. Foto composición Gestión - IA

Conectividad en revisión por tasas aeroportuarias

A la presión de costos se suman factores estructurales locales. El CEO de JetSmart señaló que la tasa de transferencia en Perú ya viene afectando la planificación de nuevas rutas, especialmente aquellas que dependen de conexiones. Ortiz se refiere a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, o simplemente, tarifa de conexión.

Hay que recordar que desde el 7 de diciembre del año pasado, los pasajeros internacionales que usen a Lima como conexión para sus destinos finales, pagan una tasa US$ 11.86.

Sin embargo, los pasajeros domésticos que usan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) para ir de un departamento a otro no pagan. Esto porque el cobro está en stand by mientras se concreta una adenda entre el concesionario del aeropuerto, LAP, y el Estado.

“Algunas rutas que estábamos evaluando tenían conexión y eso nos obliga a replantear cómo operarlas”, indicó el representante de JetSmart.

En ese sentido, Ortiz consideró que el contexto político podría abrir espacio para revisar estas condiciones, dado su impacto en la competitividad del país como hub regional.

Desde diciembre del año pasado, los pasajeros internacionales que usan Lima como conexión pagan una TUUA de transferencia.| Foto: Andina

Más vuelos en evaluación y competencia regional

Pese a este escenario, JetSmart mantiene su plan de crecimiento en Perú para el 2026, con una expansión proyectada de más de 20%. La aerolínea continúa evaluando nuevas rutas tanto dentro del país como hacia destinos internacionales, incluyendo conexiones hacia el norte de Sudamérica.

Ortiz señaló que la asignación de capacidad responde también a una lógica regional, en la que Perú compite con otros mercados por atraer inversión y operación.

“Tenemos que decidir dónde poner los aviones: si en Colombia, Argentina, Chile o Perú”, afirmó.

Asimismo, la compañía analiza retomar o ampliar rutas desde ciudades del interior, como ya ocurrió en el pasado con vuelos desde Arequipa o Trujillo hacia destinos internacionales.

En otro momento, refirió que, en el corto plazo, la demanda se ha mantenido estable, aunque la empresa advierte que los efectos económicos podrían sentirse más adelante si hay algún golpe sobre la economía. “La demanda viene bien, pero hay que ser prudentes porque el impacto en el bolsillo de las personas toma tiempo”, señaló Ortiz.

JetSmart, refirió su CEO, también alista una suerte de suscripción anual para que los pasajeros viajen de forma ilimitada bajo ciertas condiciones. Si bien el producto ya fue anunciado en otros mercados, su llegada a Perú se postergó por razones comerciales asociadas al contexto electoral, por lo que el lanzamiento se concretaría recién este lunes 27 de abril.

“El producto apunta a un segmento de pasajeros más flexible, que puede decidir viajar con poca anticipación”, explicó.

Estuardo Ortiz, CEO regional de JetSmart.

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