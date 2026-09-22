La presidenta de la república, Keiko Fujimori, inició su agenda de trabajo en Nueva York con una reunión con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Juma.

Durante el encuentro en la sede de la ONU, la jefa de Estado reafirmó que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional constituye una prioridad nacional, donde destacó el rol de las Naciones Unidas para enfrentar esta problemática.

En esta actividad estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y el representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Pareja.

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Las autoridades abordaron también la creciente convergencia de la minería y la tala ilegales con el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción.

La reunión se centró en la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales transnacionales. Según Espá, existe un consenso creciente entre los países respecto de que estas redes delictivas operan sin respetar fronteras nacionales, por lo que no pueden ser enfrentadas únicamente desde una perspectiva local o individual.

Asimismo, revisaron la cooperación en materia de desarrollo alternativo, monitoreo de cultivos ilícitos y control portuario y de contenedores, así como el apoyo de la UNODC a la propuesta peruana para establecer una Alianza Sudamericana de Puertos.

“La presidenta Fujimori ha tenido una larga y fructífera reunión para ver maneras concretas de hacer respetar a los más humildes de todos los países que sufren las extorsiones, el sicariato y los secuestros”, indicó el canciller en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, Keiko Fujimori sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en la cual se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales a través del diálogo y la cooperación efectiva en problemáticas como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desastres naturales.

Los mandatarios dialogaron sobre el intercambio de experiencias en materias relacionadas a la seguridad, la inteligencia artificial y el tráfico ilícito de bienes culturales, así como las oportunidades que existen para profundizar la relación económica-comercial entre ambos países.

Visita del papa León XIV

En otro momento, Espá indicó que recibió el encargo de la presidenta Fujimori de presidir la comisión organizadora de la visita del papa León XIV al Perú.

El ministro expresó su satisfacción que la agenda papal ya habría sido oficializada y precisó que dicha programación fue el resultado de un trabajo previo entre las autoridades peruanas y el Vaticano.

Según indicó, dos delegaciones del Vaticano visitaron los lugares contemplados en el itinerario para evaluar y definir los espacios donde se desarrollarían las actividades del pontífice.

El canciller mencionó que la visita incluiría una misa final en Las Palmas, además de actividades en diversas ciudades del país.

“Apenas tenga la oportunidad de regresar a Lima, vamos a estar con la conferencia episcopal para hacer los anuncios más específicos acerca de cada uno de los puntos de esta agenda”, puntualizó.