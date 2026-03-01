Inicialmente esperaban arrancar operaciones a fines del 2025, pero viene enfrentando varios rechazos de parte del MTC debido a que no acreditan, según la respuesta que le ha dado el ministerio, la propiedad de los vehículos que usarían para prestar el servicio de transporte pues funcionan bajo un modelo de asociatividad con transportistas locales.

Pese a que aún no existe una resolución final ni una fecha prevista para obtener una respuesta del Estado, la compañía aseguró a Gestión que mantienen firme su intención de invertir en el Perú con la expectativa de iniciar operaciones durante el 2026.

Por ahora la empresa no cambiaria la estrategia para operar con una flota de buses propia. (Imagen: Flixbus)

“ La verdad es que no tenemos fechas concretas. Sin embargo, nuestra intención es continuar el proceso administrativo y operar dentro del mediano plazo en Perú. De todas maneras, esperamos se dé este año ”, comentó.

Hay que recordar que la empresa aún tiene una oportunidad para obtener el permiso con una evaluación de una nueva dirección: la Dirección General de Autorizaciones del MTC. Previamente, la dirección que rechazó su solicitud fue la de Servicios de Transporte Terrestre.

Mientras espera la decisión del MTC, FlixBus ha iniciado una etapa de diálogo con autoridades, empresarios y otros actores vinculados al transporte interprovincial para explicar su modelo de negocio.

Teniendo en cuenta que han ocurrido casos similares en los inicios de sus operaciones en otros países, como Chile, la compañía no considera que el tiempo de espera represente una demora extraordinaria ni haya generado pérdidas relevantes en su inversión.

Modelo de operación y socios locales

El modelo de FlixBus se basa en asociaciones con empresas de transporte locales, que operan los buses mientras la compañía gestiona aspectos comerciales, tecnológicos y de operación conjunta. En Perú, la empresa mantiene acuerdos con dos socios comerciales y busca incorporar más operadores conforme avance el proyecto.

Actualmente, cuentan con entre seis y ocho buses asociados. Pese a la controversia con el MTC por la titularidad de los buses, FlixBus indicó que por ahora no cambiaría la estrategia hacia operar con una flota propia.

Al ser consultados por la posibilidad de nuevo rechazo del ministerio, la empresa afirmó que, de momento, no están considerando ese escenario .

“Hasta ahora nada ha cambiado [en la estructura operativa]. No nos ponemos en ese escenario porque estamos realmente confiados en que nosotros estamos cumpliendo con la normativa”, indicaron.

Ante los cuestionamientos de los gremios de transportistas sobre los riesgos de seguridad para los usuarios que podría implicar este modelo -debido a que los buses pertenecen principalmente a operadores asociados-, la empresa afirmó que pueden responder legalmente ante cualquier incidente dentro de su operación.

“ La compañía tiene personalidad jurídica y razón social en Perú, por lo tanto es responsable ante la ley de cualquier tipo de contingencia, lesiones o accidentes que se puedan ocasionar en el marco de su operación . Al operar buses también hay seguros involucrados, por lo tanto, en una eventualidad el pasajero puede reclamar ante Flixbus que finalmente es el prestador de servicio”, explicó.

Primera ruta en stand by

La primera ruta que se tenía proyectada la empresa, que estaba prevista para 2025, era la de Lima-Ica. Esta continuará siendo el objetivo. Para una futura operación, la empresa ya cuenta con counters en terminales de origen y destino, pero estos se mantienen en pausa mientras no exista autorización definitiva.

En cuanto a tarifas, FlixBus explicó que utiliza un sistema de precios dinámicos basado en la ocupación del bus , similar al modelo de las aerolíneas.

De esta manera, los pasajes que sean comprados con anticipación estarían partiendo desde un precio base que puede ser entre 20% y 25% menor al de la competencia, incrementándose conforme se acerca la fecha de viaje y aumenta la demanda. No obstante, la empresa indicó que aún no existen precios definidos para el mercado peruano.

Por ahora, añadieron, no están estudiando otras próximas rutas en las que podrían operar en el Perú, pero afirmaron que eventualmente sí buscarían ampliar operaciones en otras regiones del país.