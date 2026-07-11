Recientemente, Gestión pudo conocer que Exportadora Prize S.A. inició ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el proceso de registro de la denominación y logotipo de “Frutopy” .

En detalle, la multinacional chilena solicitó la inscripción de la marca en la clase 31, que comprende frutas frescas como cerezas, arándanos, peras, ciruelas, nectarinas, manzanas, uvas, kiwis, clementinas y naranjas.

Si bien Exportadora Prize ya desarrolla operaciones en Perú, la solicitud podría responder a una estrategia para fortalecer la protección de sus activos comerciales o reforzar su estrategia en el mercado local. Pero, ¿de quién se trata?

Exportadora Prize refuerza apuesta por Perú

Exportadora Prize es una multinacional chilena especializada en la producción, procesamiento y comercialización de superfoods, particularmente cerezas, arándanos, nueces y otras frutas frescas. Fundada en 2005 en Requínoa (Chile) por Alejandro García-Huidobro Llompart, la compañía se ha consolidado como uno de los principales agroexportadores de la región, abasteciendo a más de 350 clientes en más de 30 países.

A lo largo de los últimos años, la empresa ha acompañado su crecimiento con inversiones en plantas de procesamiento, centros de empaque y campos agrícolas en Chile, Perú, México y China. En 2022 marcó un hito al convertirse en la primera empresa chilena en cotizar directamente en el Nasdaq y ese mismo año inició la producción propia de arándanos en Perú, reforzando su plataforma de expansión regional.

Más recientemente, la compañía amplió su presencia internacional con nuevos proyectos agrícolas en México y China, donde en 2025 obtuvo su primera cosecha comercial de arándanos en Yunnan, como parte de su estrategia de crecimiento fuera de Chile.

Respecto al Perú, Exportadora Prize ya desarrolla operaciones agrícolas y de procesamiento, además de exportar arándanos desde el país. Sin embargo, un nuevo movimiento podría marcar otro capítulo de su estrategia local: el registro de “Frutopy” ante el Indecopi. Y es que proteger una marca suele ser una decisión asociada al fortalecimiento de un portafolio comercial o al desarrollo de nuevas apuestas en un mercado.

La agroexportadora chilena no fue la única que activó nuevos registros en el país. Otras empresas de los sectores alimentos, agroindustria y consumo también iniciaron solicitudes ante el Indecopi entre el 20 y 22 de mayo. ¿Cuáles son?

Farmex fortalece su apuesta en agroinsumos

Farmex S.A., empresa peruana con más de 45 años de experiencia especializada en la fabricación y comercialización de insumos agrícolas, inició el registro de la marca “Farmex Plant Science Innovation” ante el Indecopi como marca de producto. La solicitud abarca las clases 01 y 05, que comprenden productos químicos para la agricultura, fertilizantes y preparaciones biológicas, así como plaguicidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y productos veterinarios, entre otros insumos orientados a la protección y nutrición de cultivos.

Farmex es una empresa peruana especializada en la producción y comercialización de insumos para la protección y productividad de cultivos agrícolas. Fundada en 1979 —tras evolucionar desde la firma Rodval, creada en la década de 1950—, forma parte del Grupo Fierro (Grupo IF) y ha orientado su estrategia al desarrollo de soluciones para el manejo integral de cultivos, con foco en nutrición vegetal y control de estrés agrícola.

Actualmente, la compañía cuenta con un portafolio de más de 290 productos, entre marcas propias y representaciones internacionales, y una red que supera los 1,000 puntos de venta a nivel nacional, con presencia en más de 170 provincias.

Con sede en Lima y una planta de producción en Puente Piedra, Farmex ha consolidado su operación en el mercado peruano, apoyándose en más de 250 colaboradores y en sistemas de gestión orientados a la calidad y eficiencia productiva, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como guía técnico para el agricultor.

San Roque amplía su apuesta en alimentos

Otro de los requerimientos más resaltantes fue presentado por San Roque S.A., empresa peruana fundada en 1920 en la ciudad de Lambayeque, dedicada a la elaboración de dulces tradicionales del norte peruano, que inició el registro de las marcas “Natilla de Leche San Roque” y “San Roque Tradición Est. 1920 Receta Original” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende productos alimenticios como café, cacao y sus sucedáneos, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados, azúcar, miel, especias, salsas y otros productos de consumo alimentario.

San Roque S.A. es una empresa peruana del sector alimentario cuyos orígenes se remontan a 1920 en Lambayeque, cuando un grupo de mujeres lideradas por Victoria Mejía de García inició la preparación de dulces tradicionales con fines solidarios. Lo que comenzó en una cocina familiar, en la entonces calle San Roque, evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una marca emblemática, reconocida por la creación del tradicional dulce peruano “King Kong”, que con los años se consolidó como un símbolo de la gastronomía del norte del país.

Con el paso de las décadas, el emprendimiento familiar se formalizó y amplió su escala productiva. En 1943 se registró la primera patente bajo el nombre “King Kong San Roque”, mientras que en 1970 la empresa se constituyó oficialmente como San Roque, trasladando su producción a una planta ubicada en Lambayeque, donde continúa operando. Actualmente, la compañía ha diversificado su portafolio más allá de su producto insignia, incorporando alfajores, natillas, chifles, chocotejas y otros dulces tradicionales, consolidando su presencia en el mercado de alimentos.

San Roque cuenta con una red de casi 30 tiendas a nivel nacional y presencia en supermercados y canales modernos de distribución, además de exportar a mercados internacionales como Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Francia y Japón. Tras más de un siglo de historia, la empresa continúa apostando por la innovación —con iniciativas como nuevos formatos de productos y experiencias de consumo— mientras mantiene la esencia tradicional que le ha permitido posicionarse como una de las marcas más representativas del sector alimentario peruano.

Coca-Cola: ¿interés en nuevo segmento?

Entre las solicitudes también figura The Coca-Cola Company, corporación multinacional estadounidense y uno de los mayores fabricantes de bebidas no alcohólicas del mundo, que inició el registro de la marca “FRNX” ante el Indecopi, en la clase 09, que comprende software descargable para la transmisión de contenido audiovisual en streaming, aplicaciones móviles, contenido multimedia descargable como películas y programas de televisión, así como gráficos digitales, publicaciones electrónicas y otros productos digitales vinculados a contenido audiovisual y de entretenimiento.

Fundada en 1886 en Atlanta, Georgia, por el farmacéutico John Stith Pemberton, The Coca-Cola Company surgió inicialmente como una bebida medicinal antes de evolucionar hacia una de las compañías de bebidas más grandes del mundo. A partir de esa primera fórmula, la empresa amplió progresivamente su portafolio hasta convertirse en una compañía total de bebidas con presencia global.

Hoy, la compañía opera en más de 200 países y territorios, donde se consumen diariamente más de 2,100 millones de raciones de sus bebidas. Su operación se apoya en una red de aproximadamente 700,000 empleados y más de 225 socios embotelladores, que permiten la distribución a gran escala en distintos mercados.

En Perú, Coca-Cola inició operaciones en 1936 a través de la embotelladora La Pureza, marcando su ingreso a Sudamérica. Con el tiempo, consolidó su presencia mediante una alianza estratégica con Corporación Lindley en 1999, fortaleciendo su posición en el mercado local. Actualmente, su operación en el país se articula a través de Arca Continental Lindley, desde donde gestiona la producción y distribución de su portafolio de bebidas. ¿Qué otras empresas están apostando por nuevos segmentos?