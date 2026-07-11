La agroexportadora chilena Exportadora Prize abastece a más de 30 países y continúa fortaleciendo su presencia en Perú. (Foto: Exportadora Prize/composición)
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Dax Canchari Reyes
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Mientras consolida su operación, un importante jugador de la agroexportación en Chile y con presencia en Perú, acaba de dar un nuevo paso que no ha pasado desapercibido. En el mundo de los negocios, este tipo de movimientos suele anticipar decisiones estratégicas antes que cualquier anuncio oficial. La pregunta ahora es otra: ¿qué prepara uno de los mayores exportadores de superfoods de Chile para el mercado peruano?

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