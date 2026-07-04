La disputa por el registro de una marca también alcanzó al sector hotelero. El caso se remonta a julio de 2024, cuando Hilton Worldwide Manage Limited (subsidiaria corporativa perteneciente Hilton Worldwide Holdings), con sede en el Reino Unido, solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) registrar en Perú la marca “NOMAD HILTON” para identificar servicios de hospedaje, hoteles, restaurantes, bares, catering y organización de eventos. Sin embargo, dos meses después, la solicitud fue objeto de oposición por parte de Nomade Brandco LLC, empresa estadounidense que forma parte del Grupo Nômade, una red internacional dedicada al negocio de la hotelería y el estilo de vida, reconocida por operar hoteles. ¿Qué pasó en este caso?
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